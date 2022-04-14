Tokenomik MongolNFT (MNFT)

MongolNFT (MNFT) Maklumat

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Laman Web Rasmi:
https://mnftcoin.com/
Kertas putih:
https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d

MongolNFT (MNFT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MongolNFT (MNFT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.81M
Jumlah Bekalan:
$ 161.47B
Bekalan Edaran:
$ 142.32B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.09M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.003539
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000002998725108824
Harga Semasa:
$ 0.000012729
Tokenomik MongolNFT (MNFT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MongolNFT (MNFT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MNFT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MNFT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MNFT, terokai MNFT harga langsung token!

