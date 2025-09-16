Lagi Mengenai MNRY

Maklumat Harga MNRY

Kertas putih MNRY

Laman Web Rasmi MNRY

Tokenomik MNRY

Ramalan Harga MNRY

Sejarah MNRY

MNRY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MNRY-ke-Fiat

MNRY Spot

MNRY Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Moonray Logo

MoonrayHargae(MNRY)

1 MNRY ke USD Harga Langsung:

$0.001997
$0.001997$0.001997
+14.83%1D
USD
Moonray (MNRY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:17 (UTC+8)

Moonray (MNRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001737
$ 0.001737$ 0.001737
24J Rendah
$ 0.002001
$ 0.002001$ 0.002001
24J Tinggi

$ 0.001737
$ 0.001737$ 0.001737

$ 0.002001
$ 0.002001$ 0.002001

$ 0.21100218257573045
$ 0.21100218257573045$ 0.21100218257573045

$ 0.001273905549906459
$ 0.001273905549906459$ 0.001273905549906459

+0.10%

+14.83%

+43.15%

+43.15%

Moonray (MNRY) harga masa nyata ialah $ 0.001997. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNRY didagangkan antara $ 0.001737 rendah dan $ 0.002001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNRY sepanjang masa ialah $ 0.21100218257573045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001273905549906459.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNRY telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +14.83% dalam 24 jam dan +43.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moonray (MNRY) Maklumat Pasaran

No.2612

$ 383.60K
$ 383.60K$ 383.60K

$ 53.68K
$ 53.68K$ 53.68K

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

192.09M
192.09M 192.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.20%

ETH

Had Pasaran semasa Moonray ialah $ 383.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.68K. Bekalan edaran MNRY ialah 192.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00M.

Moonray (MNRY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Moonray hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00025791+14.83%
30 Hari$ -0.003687-64.87%
60 Hari$ -0.002897-59.20%
90 Hari$ -0.006002-75.04%
Perubahan Harga Moonray Hari Ini

Hari ini, MNRY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00025791 (+14.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMoonray

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003687 (-64.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Moonray

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MNRY mengalami perubahan sebanyak $ -0.002897 (-59.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Moonray

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.006002 (-75.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Moonray (MNRY)?

Semak Moonrayhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Moonray (MNRY)

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Moonray tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Moonray pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MNRY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Moonray di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Moonray anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Moonray Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moonray (MNRY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moonray (MNRY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonray.

Semak Moonray ramalan harga sekarang!

Tokenomik Moonray (MNRY)

Memahami tokenomik Moonray (MNRY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNRY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Moonray (MNRY)

Mencari cara membeli Moonray? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Moonray di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MNRY kepada Mata Wang Tempatan

1 Moonray(MNRY) ke VND
52.551055
1 Moonray(MNRY) ke AUD
A$0.0029955
1 Moonray(MNRY) ke GBP
0.00145781
1 Moonray(MNRY) ke EUR
0.00167748
1 Moonray(MNRY) ke USD
$0.001997
1 Moonray(MNRY) ke MYR
RM0.0083874
1 Moonray(MNRY) ke TRY
0.08241619
1 Moonray(MNRY) ke JPY
¥0.291562
1 Moonray(MNRY) ke ARS
ARS$2.91957406
1 Moonray(MNRY) ke RUB
0.16573103
1 Moonray(MNRY) ke INR
0.175736
1 Moonray(MNRY) ke IDR
Rp32.73769968
1 Moonray(MNRY) ke KRW
2.75827637
1 Moonray(MNRY) ke PHP
0.1134296
1 Moonray(MNRY) ke EGP
￡E.0.09599579
1 Moonray(MNRY) ke BRL
R$0.0105841
1 Moonray(MNRY) ke CAD
C$0.00273589
1 Moonray(MNRY) ke BDT
0.2432346
1 Moonray(MNRY) ke NGN
2.98503572
1 Moonray(MNRY) ke COP
$7.80078125
1 Moonray(MNRY) ke ZAR
R.0.03464795
1 Moonray(MNRY) ke UAH
0.08221649
1 Moonray(MNRY) ke VES
Bs0.31952
1 Moonray(MNRY) ke CLP
$1.895153
1 Moonray(MNRY) ke PKR
Rs0.56682848
1 Moonray(MNRY) ke KZT
1.08061664
1 Moonray(MNRY) ke THB
฿0.06324499
1 Moonray(MNRY) ke TWD
NT$0.06006976
1 Moonray(MNRY) ke AED
د.إ0.00732899
1 Moonray(MNRY) ke CHF
Fr0.00155766
1 Moonray(MNRY) ke HKD
HK$0.01553666
1 Moonray(MNRY) ke AMD
֏0.7636528
1 Moonray(MNRY) ke MAD
.د.م0.01791309
1 Moonray(MNRY) ke MXN
$0.03662498
1 Moonray(MNRY) ke SAR
ريال0.00748875
1 Moonray(MNRY) ke PLN
0.00716923
1 Moonray(MNRY) ke RON
лв0.00852719
1 Moonray(MNRY) ke SEK
kr0.01843231
1 Moonray(MNRY) ke BGN
лв0.00329505
1 Moonray(MNRY) ke HUF
Ft0.65689318
1 Moonray(MNRY) ke CZK
0.04099841
1 Moonray(MNRY) ke KWD
د.ك0.000607088
1 Moonray(MNRY) ke ILS
0.00665001
1 Moonray(MNRY) ke AOA
Kz1.82040529
1 Moonray(MNRY) ke BHD
.د.ب0.000752869
1 Moonray(MNRY) ke BMD
$0.001997
1 Moonray(MNRY) ke DKK
kr0.0125811
1 Moonray(MNRY) ke HNL
L0.05238131
1 Moonray(MNRY) ke MUR
0.09036425
1 Moonray(MNRY) ke NAD
$0.03468789
1 Moonray(MNRY) ke NOK
kr0.01953066
1 Moonray(MNRY) ke NZD
$0.00333499
1 Moonray(MNRY) ke PAB
B/.0.001997
1 Moonray(MNRY) ke PGK
K0.00834746
1 Moonray(MNRY) ke QAR
ر.ق0.00726908
1 Moonray(MNRY) ke RSD
дин.0.19760315

Moonray Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Moonray, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Moonray Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moonray

Berapakah nilai Moonray (MNRY) hari ini?
Harga langsung MNRY dalam USD ialah 0.001997 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MNRY ke USD?
Harga semasa MNRY ke USD ialah $ 0.001997. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Moonray?
Had pasaran untuk MNRY ialah $ 383.60K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MNRY?
Bekalan edaran MNRY ialah 192.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNRY?
MNRY mencapai harga ATH sebanyak 0.21100218257573045 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNRY?
MNRY melihat harga ATL sebanyak 0.001273905549906459 USD.
Berapakah jumlah dagangan MNRY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNRYialah $ 53.68K USD.
Adakah MNRY akan naik lebih tinggi tahun ini?
MNRY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNRYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:17 (UTC+8)

Moonray (MNRY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MNRY-ke-USD

Jumlah

MNRY
MNRY
USD
USD

1 MNRY = 0.001997 USD

Berdagang MNRY

MNRYUSDT
$0.001997
$0.001997$0.001997
+14.96%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan