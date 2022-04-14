Tokenomik Moonray (MNRY)

Lihat cerapan utama tentang Moonray (MNRY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Moonray (MNRY) Maklumat

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Laman Web Rasmi:
https://www.moonray.studio/
Kertas putih:
https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54

Moonray (MNRY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Moonray (MNRY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 327.51K
$ 327.51K$ 327.51K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 192.09M
$ 192.09M$ 192.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001273905549906459
$ 0.001273905549906459$ 0.001273905549906459
Harga Semasa:
$ 0.001705
$ 0.001705$ 0.001705

Tokenomik Moonray (MNRY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Moonray (MNRY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MNRY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MNRY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MNRY, terokai MNRY harga langsung token!

Cara Membeli MNRY

Berminat untuk menambah Moonray (MNRY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MNRY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Moonray (MNRY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MNRY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MNRY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MNRY? Halaman ramalan harga MNRY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.