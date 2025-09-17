Lagi Mengenai MNT

Mantle (MNT) Carta Harga Langsung
Mantle (MNT) Maklumat Harga (USD)

Mantle (MNT) harga masa nyata ialah $ 1.6882. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNT didagangkan antara $ 1.51 rendah dan $ 1.712 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNT sepanjang masa ialah $ 1.7539515228455298, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3136311821650813.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNT telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +35.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mantle (MNT) Maklumat Pasaran

$ 5.49B
$ 5.49B$ 5.49B

ETH

Had Pasaran semasa Mantle ialah $ 5.49B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.49M. Bekalan edaran MNT ialah 3.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6219316794.89. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.50B.

Mantle (MNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mantle hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00118+0.07%
30 Hari$ +0.3867+29.71%
60 Hari$ +0.9132+117.83%
90 Hari$ +1.0997+186.86%
Perubahan Harga Mantle Hari Ini

Hari ini, MNT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00118 (+0.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMantle

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.3867 (+29.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mantle

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MNT mengalami perubahan sebanyak $ +0.9132 (+117.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mantle

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.0997 (+186.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mantle (MNT)?

Semak Mantlehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mantle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mantle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mantle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mantle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mantle (MNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mantle (MNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mantle.

Semak Mantle ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mantle (MNT)

Memahami tokenomik Mantle (MNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mantle (MNT)

Mencari cara membeli Mantle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mantle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MNT kepada Mata Wang Tempatan

Mantle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mantle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mantle Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mantle

Berapakah nilai Mantle (MNT) hari ini?
Harga langsung MNT dalam USD ialah 1.6882 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MNT ke USD?
Harga semasa MNT ke USD ialah $ 1.6882. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mantle?
Had pasaran untuk MNT ialah $ 5.49B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MNT?
Bekalan edaran MNT ialah 3.25B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNT?
MNT mencapai harga ATH sebanyak 1.7539515228455298 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNT?
MNT melihat harga ATL sebanyak 0.3136311821650813 USD.
Berapakah jumlah dagangan MNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNTialah $ 5.49M USD.
Adakah MNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
MNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:02:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

