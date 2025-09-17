Apakah itu Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Tokenomik Minati Coin (MNTC)

Memahami tokenomik Minati Coin (MNTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Minati Coin Berapakah nilai Minati Coin (MNTC) hari ini? Harga langsung MNTC dalam USD ialah 0.3699 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MNTC ke USD? $ 0.3699 . Lihat Harga semasa MNTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Minati Coin? Had pasaran untuk MNTC ialah $ 2.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MNTC? Bekalan edaran MNTC ialah 6.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNTC? MNTC mencapai harga ATH sebanyak 151.21370808400758 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNTC? MNTC melihat harga ATL sebanyak 0.005481894977823257 USD . Berapakah jumlah dagangan MNTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNTCialah $ 3.75K USD . Adakah MNTC akan naik lebih tinggi tahun ini? MNTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Minati Coin (MNTC) Kemas Kini Industri Penting

