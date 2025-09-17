Lagi Mengenai MNTC

Maklumat Harga MNTC

Kertas putih MNTC

Laman Web Rasmi MNTC

Tokenomik MNTC

Ramalan Harga MNTC

Sejarah MNTC

MNTC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MNTC-ke-Fiat

MNTC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Minati Coin Logo

Minati CoinHargae(MNTC)

1 MNTC ke USD Harga Langsung:

$0.3699
$0.3699$0.3699
+1.01%1D
USD
Minati Coin (MNTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:41:00 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3662
$ 0.3662$ 0.3662
24J Rendah
$ 0.3762
$ 0.3762$ 0.3762
24J Tinggi

$ 0.3662
$ 0.3662$ 0.3662

$ 0.3762
$ 0.3762$ 0.3762

$ 151.21370808400758
$ 151.21370808400758$ 151.21370808400758

$ 0.005481894977823257
$ 0.005481894977823257$ 0.005481894977823257

+0.98%

+1.01%

-9.34%

-9.34%

Minati Coin (MNTC) harga masa nyata ialah $ 0.3699. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNTC didagangkan antara $ 0.3662 rendah dan $ 0.3762 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNTC sepanjang masa ialah $ 151.21370808400758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005481894977823257.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNTC telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan -9.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minati Coin (MNTC) Maklumat Pasaran

No.1762

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 3.75K
$ 3.75K$ 3.75K

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

6.28M
6.28M 6.28M

9,100,000
9,100,000 9,100,000

9,100,000
9,100,000 9,100,000

68.95%

BSC

Had Pasaran semasa Minati Coin ialah $ 2.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.75K. Bekalan edaran MNTC ialah 6.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9100000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.37M.

Minati Coin (MNTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Minati Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003699+1.01%
30 Hari$ -0.0408-9.94%
60 Hari$ -0.1274-25.62%
90 Hari$ -0.4111-52.64%
Perubahan Harga Minati Coin Hari Ini

Hari ini, MNTC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003699 (+1.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMinati Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0408 (-9.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Minati Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MNTC mengalami perubahan sebanyak $ -0.1274 (-25.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Minati Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.4111 (-52.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Minati Coin (MNTC)?

Semak Minati Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Minati Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MNTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Minati Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Minati Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Minati Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Minati Coin (MNTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Minati Coin (MNTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Minati Coin.

Semak Minati Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Minati Coin (MNTC)

Memahami tokenomik Minati Coin (MNTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Minati Coin (MNTC)

Mencari cara membeli Minati Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Minati Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MNTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Minati Coin(MNTC) ke VND
9,733.9185
1 Minati Coin(MNTC) ke AUD
A$0.551151
1 Minati Coin(MNTC) ke GBP
0.270027
1 Minati Coin(MNTC) ke EUR
0.310716
1 Minati Coin(MNTC) ke USD
$0.3699
1 Minati Coin(MNTC) ke MYR
RM1.55358
1 Minati Coin(MNTC) ke TRY
15.262074
1 Minati Coin(MNTC) ke JPY
¥54.0054
1 Minati Coin(MNTC) ke ARS
ARS$543.168558
1 Minati Coin(MNTC) ke RUB
30.77568
1 Minati Coin(MNTC) ke INR
32.543802
1 Minati Coin(MNTC) ke IDR
Rp6,063.933456
1 Minati Coin(MNTC) ke KRW
510.206769
1 Minati Coin(MNTC) ke PHP
21.028815
1 Minati Coin(MNTC) ke EGP
￡E.17.784792
1 Minati Coin(MNTC) ke BRL
R$1.956771
1 Minati Coin(MNTC) ke CAD
C$0.506763
1 Minati Coin(MNTC) ke BDT
45.05382
1 Minati Coin(MNTC) ke NGN
552.911724
1 Minati Coin(MNTC) ke COP
$1,439.299395
1 Minati Coin(MNTC) ke ZAR
R.6.410367
1 Minati Coin(MNTC) ke UAH
15.228783
1 Minati Coin(MNTC) ke VES
Bs59.184
1 Minati Coin(MNTC) ke CLP
$351.0351
1 Minati Coin(MNTC) ke PKR
Rs104.992416
1 Minati Coin(MNTC) ke KZT
200.160288
1 Minati Coin(MNTC) ke THB
฿11.714733
1 Minati Coin(MNTC) ke TWD
NT$11.130291
1 Minati Coin(MNTC) ke AED
د.إ1.357533
1 Minati Coin(MNTC) ke CHF
Fr0.288522
1 Minati Coin(MNTC) ke HKD
HK$2.877822
1 Minati Coin(MNTC) ke AMD
֏141.44976
1 Minati Coin(MNTC) ke MAD
.د.م3.318003
1 Minati Coin(MNTC) ke MXN
$6.761772
1 Minati Coin(MNTC) ke SAR
ريال1.387125
1 Minati Coin(MNTC) ke PLN
1.324242
1 Minati Coin(MNTC) ke RON
лв1.575774
1 Minati Coin(MNTC) ke SEK
kr3.406779
1 Minati Coin(MNTC) ke BGN
лв0.610335
1 Minati Coin(MNTC) ke HUF
Ft121.275414
1 Minati Coin(MNTC) ke CZK
7.571853
1 Minati Coin(MNTC) ke KWD
د.ك0.1124496
1 Minati Coin(MNTC) ke ILS
1.231767
1 Minati Coin(MNTC) ke AOA
Kz337.189743
1 Minati Coin(MNTC) ke BHD
.د.ب0.1394523
1 Minati Coin(MNTC) ke BMD
$0.3699
1 Minati Coin(MNTC) ke DKK
kr2.322972
1 Minati Coin(MNTC) ke HNL
L9.702477
1 Minati Coin(MNTC) ke MUR
16.737975
1 Minati Coin(MNTC) ke NAD
$6.425163
1 Minati Coin(MNTC) ke NOK
kr3.606525
1 Minati Coin(MNTC) ke NZD
$0.614034
1 Minati Coin(MNTC) ke PAB
B/.0.3699
1 Minati Coin(MNTC) ke PGK
K1.546182
1 Minati Coin(MNTC) ke QAR
ر.ق1.346436
1 Minati Coin(MNTC) ke RSD
дин.36.498033

Minati Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Minati Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Minati Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Minati Coin

Berapakah nilai Minati Coin (MNTC) hari ini?
Harga langsung MNTC dalam USD ialah 0.3699 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MNTC ke USD?
Harga semasa MNTC ke USD ialah $ 0.3699. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Minati Coin?
Had pasaran untuk MNTC ialah $ 2.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MNTC?
Bekalan edaran MNTC ialah 6.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNTC?
MNTC mencapai harga ATH sebanyak 151.21370808400758 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNTC?
MNTC melihat harga ATL sebanyak 0.005481894977823257 USD.
Berapakah jumlah dagangan MNTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNTCialah $ 3.75K USD.
Adakah MNTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
MNTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:41:00 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MNTC-ke-USD

Jumlah

MNTC
MNTC
USD
USD

1 MNTC = 0.3699 USD

Berdagang MNTC

MNTCUSDT
$0.3699
$0.3699$0.3699
+1.01%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan