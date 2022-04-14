Tokenomik Minati Coin (MNTC)

Tokenomik Minati Coin (MNTC)

Lihat cerapan utama tentang Minati Coin (MNTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Minati Coin (MNTC) Maklumat

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Laman Web Rasmi:
https://minati.io/
Kertas putih:
https://minativerse.gitbook.io/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7

Minati Coin (MNTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Minati Coin (MNTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M
Jumlah Bekalan:
$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M
Bekalan Edaran:
$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 9.1
$ 9.1$ 9.1
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005481894977823257
$ 0.005481894977823257$ 0.005481894977823257
Harga Semasa:
$ 0.3862
$ 0.3862$ 0.3862

Tokenomik Minati Coin (MNTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Minati Coin (MNTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MNTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MNTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MNTC, terokai MNTC harga langsung token!

Cara Membeli MNTC

Berminat untuk menambah Minati Coin (MNTC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MNTC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Minati Coin (MNTC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MNTC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MNTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MNTC? Halaman ramalan harga MNTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.