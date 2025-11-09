Minutes Networ Harga Hari Ini

Harga langsung Minutes Networ (MNTX) hari ini ialah $ 0.151, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MNTX kepada USD penukaran adalah $ 0.151 setiap MNTX.

Minutes Networ kini berada pada kedudukan #1070 mengikut permodalan pasaran pada $ 11.73M, dengan bekalan edaran sebanyak 77.67M MNTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MNTX didagangkan antara $ 0.151 (rendah) dan $ 0.1558 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5035847309180984, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.12356632139260672.

Dalam prestasi jangka pendek, MNTX dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.74.

Minutes Networ (MNTX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1070 Modal Pasaran $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Kelantangan (24J) $ 3.74$ 3.74 $ 3.74 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.50M$ 75.50M $ 75.50M Bekalan Peredaran 77.67M 77.67M 77.67M Bekalan Maks 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Jumlah Bekalan 79,800,887.52592564 79,800,887.52592564 79,800,887.52592564 Kadar Peredaran 15.53% Rantaian Blok Awam ETH

