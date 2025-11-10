Tokenomik Minutes Networ (MNTX)

Lihat cerapan utama tentang Minutes Networ (MNTX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:41:33 (UTC+8)
USD

Minutes Networ (MNTX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Minutes Networ (MNTX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.50M
$ 11.50M
Jumlah Bekalan:
$ 79.81M
$ 79.81M
Bekalan Edaran:
$ 77.67M
$ 77.67M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 74.05M
$ 74.05M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.455
$ 0.455
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672
Harga Semasa:
$ 0.1481
$ 0.1481

Minutes Networ (MNTX) Maklumat

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Laman Web Rasmi:
https://minutesnetworktoken.io/
Kertas putih:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Tokenomik Minutes Networ (MNTX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Minutes Networ (MNTX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MNTX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MNTX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MNTX, terokai MNTX harga langsung token!

