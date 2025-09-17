Lagi Mengenai MOBILE

Helium Mobile Logo

Helium Mobile (MOBILE)

1 MOBILE ke USD Harga Langsung:

$0.0003468
$0.0003468$0.0003468
+0.46%1D
USD
Helium Mobile (MOBILE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:49:59 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003404
$ 0.0003404$ 0.0003404
24J Rendah
$ 0.0003585
$ 0.0003585$ 0.0003585
24J Tinggi

$ 0.0003404
$ 0.0003404$ 0.0003404

$ 0.0003585
$ 0.0003585$ 0.0003585

$ 0.00779068659230149
$ 0.00779068659230149$ 0.00779068659230149

$ 0.000070400808645459
$ 0.000070400808645459$ 0.000070400808645459

-0.21%

+0.46%

+10.98%

+10.98%

Helium Mobile (MOBILE) harga masa nyata ialah $ 0.0003465. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOBILE didagangkan antara $ 0.0003404 rendah dan $ 0.0003585 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOBILE sepanjang masa ialah $ 0.00779068659230149, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070400808645459.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOBILE telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan +10.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Helium Mobile (MOBILE) Maklumat Pasaran

No.748

$ 30.94M
$ 30.94M$ 30.94M

$ 100.51K
$ 100.51K$ 100.51K

$ 34.95M
$ 34.95M$ 34.95M

89.28B
89.28B 89.28B

100,880,000,000
100,880,000,000 100,880,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Helium Mobile ialah $ 30.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.51K. Bekalan edaran MOBILE ialah 89.28B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100880000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.95M.

Helium Mobile (MOBILE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Helium Mobile hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001588+0.46%
30 Hari$ -0.0000133-3.70%
60 Hari$ -0.0001491-30.09%
90 Hari$ +0.0000653+23.22%
Perubahan Harga Helium Mobile Hari Ini

Hari ini, MOBILE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000001588 (+0.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHelium Mobile

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000133 (-3.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Helium Mobile

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOBILE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001491 (-30.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Helium Mobile

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000653 (+23.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Helium Mobile (MOBILE)?

Semak Helium Mobilehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Helium Mobile pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOBILE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Helium Mobile di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Helium Mobile anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Helium Mobile Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Helium Mobile (MOBILE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Helium Mobile (MOBILE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Helium Mobile.

Semak Helium Mobile ramalan harga sekarang!

Tokenomik Helium Mobile (MOBILE)

Memahami tokenomik Helium Mobile (MOBILE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOBILE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Helium Mobile (MOBILE)

Mencari cara membeli Helium Mobile? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Helium Mobile di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOBILE kepada Mata Wang Tempatan

1 Helium Mobile(MOBILE) ke VND
9.1181475
1 Helium Mobile(MOBILE) ke AUD
A$0.000516285
1 Helium Mobile(MOBILE) ke GBP
0.000252945
1 Helium Mobile(MOBILE) ke EUR
0.00029106
1 Helium Mobile(MOBILE) ke USD
$0.0003465
1 Helium Mobile(MOBILE) ke MYR
RM0.0014553
1 Helium Mobile(MOBILE) ke TRY
0.014300055
1 Helium Mobile(MOBILE) ke JPY
¥0.050589
1 Helium Mobile(MOBILE) ke ARS
ARS$0.50880753
1 Helium Mobile(MOBILE) ke RUB
0.0288288
1 Helium Mobile(MOBILE) ke INR
0.030453885
1 Helium Mobile(MOBILE) ke IDR
Rp5.68032696
1 Helium Mobile(MOBILE) ke KRW
0.477930915
1 Helium Mobile(MOBILE) ke PHP
0.019677735
1 Helium Mobile(MOBILE) ke EGP
￡E.0.016656255
1 Helium Mobile(MOBILE) ke BRL
R$0.001832985
1 Helium Mobile(MOBILE) ke CAD
C$0.000474705
1 Helium Mobile(MOBILE) ke BDT
0.0422037
1 Helium Mobile(MOBILE) ke NGN
0.51793434
1 Helium Mobile(MOBILE) ke COP
$1.348248825
1 Helium Mobile(MOBILE) ke ZAR
R.0.00600138
1 Helium Mobile(MOBILE) ke UAH
0.014265405
1 Helium Mobile(MOBILE) ke VES
Bs0.05544
1 Helium Mobile(MOBILE) ke CLP
$0.3288285
1 Helium Mobile(MOBILE) ke PKR
Rs0.09835056
1 Helium Mobile(MOBILE) ke KZT
0.18749808
1 Helium Mobile(MOBILE) ke THB
฿0.010973655
1 Helium Mobile(MOBILE) ke TWD
NT$0.010426185
1 Helium Mobile(MOBILE) ke AED
د.إ0.001271655
1 Helium Mobile(MOBILE) ke CHF
Fr0.00027027
1 Helium Mobile(MOBILE) ke HKD
HK$0.00269577
1 Helium Mobile(MOBILE) ke AMD
֏0.1325016
1 Helium Mobile(MOBILE) ke MAD
.د.م0.003108105
1 Helium Mobile(MOBILE) ke MXN
$0.006337485
1 Helium Mobile(MOBILE) ke SAR
ريال0.001299375
1 Helium Mobile(MOBILE) ke PLN
0.00124047
1 Helium Mobile(MOBILE) ke RON
лв0.00147609
1 Helium Mobile(MOBILE) ke SEK
kr0.00319473
1 Helium Mobile(MOBILE) ke BGN
лв0.000571725
1 Helium Mobile(MOBILE) ke HUF
Ft0.113717835
1 Helium Mobile(MOBILE) ke CZK
0.007099785
1 Helium Mobile(MOBILE) ke KWD
د.ك0.000105336
1 Helium Mobile(MOBILE) ke ILS
0.001153845
1 Helium Mobile(MOBILE) ke AOA
Kz0.315859005
1 Helium Mobile(MOBILE) ke BHD
.د.ب0.000130284
1 Helium Mobile(MOBILE) ke BMD
$0.0003465
1 Helium Mobile(MOBILE) ke DKK
kr0.002179485
1 Helium Mobile(MOBILE) ke HNL
L0.009088695
1 Helium Mobile(MOBILE) ke MUR
0.015679125
1 Helium Mobile(MOBILE) ke NAD
$0.006018705
1 Helium Mobile(MOBILE) ke NOK
kr0.003378375
1 Helium Mobile(MOBILE) ke NZD
$0.00057519
1 Helium Mobile(MOBILE) ke PAB
B/.0.0003465
1 Helium Mobile(MOBILE) ke PGK
K0.00144837
1 Helium Mobile(MOBILE) ke QAR
ر.ق0.00126126
1 Helium Mobile(MOBILE) ke RSD
дин.0.034203015

Helium Mobile Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Helium Mobile, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Helium Mobile Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Helium Mobile

Berapakah nilai Helium Mobile (MOBILE) hari ini?
Harga langsung MOBILE dalam USD ialah 0.0003465 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOBILE ke USD?
Harga semasa MOBILE ke USD ialah $ 0.0003465. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Helium Mobile?
Had pasaran untuk MOBILE ialah $ 30.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOBILE?
Bekalan edaran MOBILE ialah 89.28B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOBILE?
MOBILE mencapai harga ATH sebanyak 0.00779068659230149 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOBILE?
MOBILE melihat harga ATL sebanyak 0.000070400808645459 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOBILE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOBILEialah $ 100.51K USD.
Adakah MOBILE akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOBILE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOBILEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:49:59 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MOBILE-ke-USD

Jumlah

MOBILE
MOBILE
USD
USD

1 MOBILE = 0.0003465 USD

Berdagang MOBILE

MOBILEUSDT
$0.0003468
$0.0003468$0.0003468
+0.08%

