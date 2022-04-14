Tokenomik Mocaverse (MOCA)

Lihat cerapan utama tentang Mocaverse (MOCA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mocaverse (MOCA) Maklumat

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Laman Web Rasmi:
https://moca.network/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5

Mocaverse (MOCA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mocaverse (MOCA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 251.40M
Jumlah Bekalan:
$ 8.89B
Bekalan Edaran:
$ 3.63B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 616.44M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.48868
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.06047180011608889
Harga Semasa:
$ 0.06935
Tokenomik Mocaverse (MOCA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mocaverse (MOCA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOCA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOCA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOCA, terokai MOCA harga langsung token!

