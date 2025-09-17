Lagi Mengenai MODE

Maklumat Harga MODE

Kertas putih MODE

Laman Web Rasmi MODE

Tokenomik MODE

Ramalan Harga MODE

Sejarah MODE

MODE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MODE-ke-Fiat

MODE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Mode Network Logo

Mode NetworkHargae(MODE)

1 MODE ke USD Harga Langsung:

$0.001661
$0.001661$0.001661
+0.18%1D
USD
Mode Network (MODE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:27 (UTC+8)

Mode Network (MODE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001597
$ 0.001597$ 0.001597
24J Rendah
$ 0.001753
$ 0.001753$ 0.001753
24J Tinggi

$ 0.001597
$ 0.001597$ 0.001597

$ 0.001753
$ 0.001753$ 0.001753

$ 0.11766770346399462
$ 0.11766770346399462$ 0.11766770346399462

$ 0.000998987259358957
$ 0.000998987259358957$ 0.000998987259358957

+0.78%

+0.18%

-6.69%

-6.69%

Mode Network (MODE) harga masa nyata ialah $ 0.001661. Sepanjang 24 jam yang lalu, MODE didagangkan antara $ 0.001597 rendah dan $ 0.001753 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MODE sepanjang masa ialah $ 0.11766770346399462, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000998987259358957.

Dari segi prestasi jangka pendek, MODE telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan -6.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mode Network (MODE) Maklumat Pasaran

No.1518

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

$ 63.81K
$ 63.81K$ 63.81K

$ 16.61M
$ 16.61M$ 16.61M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MODE

Had Pasaran semasa Mode Network ialah $ 4.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.81K. Bekalan edaran MODE ialah 2.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.61M.

Mode Network (MODE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mode Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000298+0.18%
30 Hari$ -0.000426-20.42%
60 Hari$ -0.001321-44.30%
90 Hari$ -0.000631-27.54%
Perubahan Harga Mode Network Hari Ini

Hari ini, MODE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000298 (+0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMode Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000426 (-20.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mode Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MODE mengalami perubahan sebanyak $ -0.001321 (-44.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mode Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000631 (-27.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mode Network (MODE)?

Semak Mode Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mode Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MODE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mode Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mode Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mode Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mode Network (MODE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mode Network (MODE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mode Network.

Semak Mode Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mode Network (MODE)

Memahami tokenomik Mode Network (MODE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MODE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mode Network (MODE)

Mencari cara membeli Mode Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mode Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MODE kepada Mata Wang Tempatan

1 Mode Network(MODE) ke VND
43.709215
1 Mode Network(MODE) ke AUD
A$0.00247489
1 Mode Network(MODE) ke GBP
0.00121253
1 Mode Network(MODE) ke EUR
0.00139524
1 Mode Network(MODE) ke USD
$0.001661
1 Mode Network(MODE) ke MYR
RM0.0069762
1 Mode Network(MODE) ke TRY
0.06854947
1 Mode Network(MODE) ke JPY
¥0.242506
1 Mode Network(MODE) ke ARS
ARS$2.42834878
1 Mode Network(MODE) ke RUB
0.1381952
1 Mode Network(MODE) ke INR
0.14615139
1 Mode Network(MODE) ke IDR
Rp27.22950384
1 Mode Network(MODE) ke KRW
2.29418981
1 Mode Network(MODE) ke PHP
0.09449429
1 Mode Network(MODE) ke EGP
￡E.0.07986088
1 Mode Network(MODE) ke BRL
R$0.0088033
1 Mode Network(MODE) ke CAD
C$0.00227557
1 Mode Network(MODE) ke BDT
0.2023098
1 Mode Network(MODE) ke NGN
2.48279636
1 Mode Network(MODE) ke COP
$6.46303405
1 Mode Network(MODE) ke ZAR
R.0.02881835
1 Mode Network(MODE) ke UAH
0.06838337
1 Mode Network(MODE) ke VES
Bs0.26576
1 Mode Network(MODE) ke CLP
$1.576289
1 Mode Network(MODE) ke PKR
Rs0.47145824
1 Mode Network(MODE) ke KZT
0.89880032
1 Mode Network(MODE) ke THB
฿0.05267031
1 Mode Network(MODE) ke TWD
NT$0.05001271
1 Mode Network(MODE) ke AED
د.إ0.00609587
1 Mode Network(MODE) ke CHF
Fr0.00129558
1 Mode Network(MODE) ke HKD
HK$0.01292258
1 Mode Network(MODE) ke AMD
֏0.6351664
1 Mode Network(MODE) ke MAD
.د.م0.01489917
1 Mode Network(MODE) ke MXN
$0.03041291
1 Mode Network(MODE) ke SAR
ريال0.00622875
1 Mode Network(MODE) ke PLN
0.00594638
1 Mode Network(MODE) ke RON
лв0.00709247
1 Mode Network(MODE) ke SEK
kr0.01534764
1 Mode Network(MODE) ke BGN
лв0.00274065
1 Mode Network(MODE) ke HUF
Ft0.54618663
1 Mode Network(MODE) ke CZK
0.03408372
1 Mode Network(MODE) ke KWD
د.ك0.000506605
1 Mode Network(MODE) ke ILS
0.00553113
1 Mode Network(MODE) ke AOA
Kz1.51411777
1 Mode Network(MODE) ke BHD
.د.ب0.000624536
1 Mode Network(MODE) ke BMD
$0.001661
1 Mode Network(MODE) ke DKK
kr0.0104643
1 Mode Network(MODE) ke HNL
L0.04356803
1 Mode Network(MODE) ke MUR
0.07516025
1 Mode Network(MODE) ke NAD
$0.02885157
1 Mode Network(MODE) ke NOK
kr0.01622797
1 Mode Network(MODE) ke NZD
$0.00277387
1 Mode Network(MODE) ke PAB
B/.0.001661
1 Mode Network(MODE) ke PGK
K0.00694298
1 Mode Network(MODE) ke QAR
ر.ق0.00604604
1 Mode Network(MODE) ke RSD
дин.0.1642729

Mode Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mode Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mode Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mode Network

Berapakah nilai Mode Network (MODE) hari ini?
Harga langsung MODE dalam USD ialah 0.001661 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MODE ke USD?
Harga semasa MODE ke USD ialah $ 0.001661. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mode Network?
Had pasaran untuk MODE ialah $ 4.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MODE?
Bekalan edaran MODE ialah 2.50B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MODE?
MODE mencapai harga ATH sebanyak 0.11766770346399462 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MODE?
MODE melihat harga ATL sebanyak 0.000998987259358957 USD.
Berapakah jumlah dagangan MODE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MODEialah $ 63.81K USD.
Adakah MODE akan naik lebih tinggi tahun ini?
MODE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MODEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:27 (UTC+8)

Mode Network (MODE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MODE-ke-USD

Jumlah

MODE
MODE
USD
USD

1 MODE = 0.001661 USD

Berdagang MODE

MODEUSDT
$0.001661
$0.001661$0.001661
+0.12%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan