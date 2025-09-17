Lagi Mengenai MOG

MOG Coin (MOG)

1 MOG ke USD Harga Langsung:

$0.0000008985
$0.0000008985
-0.18%1D
MOG Coin (MOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:41 (UTC+8)

MOG Coin (MOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000008654
$ 0.0000008654$ 0.0000008654
24J Rendah
$ 0.0000009092
$ 0.0000009092$ 0.0000009092
24J Tinggi

$ 0.0000008654
$ 0.0000008654$ 0.0000008654

$ 0.0000009092
$ 0.0000009092$ 0.0000009092

$ 0.000004021585869638
$ 0.000004021585869638$ 0.000004021585869638

$ 0.000000000016402187
$ 0.000000000016402187$ 0.000000000016402187

+1.78%

-0.18%

+1.56%

+1.56%

MOG Coin (MOG) harga masa nyata ialah $ 0.0000008994. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOG didagangkan antara $ 0.0000008654 rendah dan $ 0.0000009092 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOG sepanjang masa ialah $ 0.000004021585869638, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000016402187.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOG telah berubah sebanyak +1.78% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +1.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MOG Coin (MOG) Maklumat Pasaran

No.151

$ 351.28M
$ 351.28M$ 351.28M

$ 815.92K
$ 815.92K$ 815.92K

$ 378.37M
$ 378.37M$ 378.37M

390.57T
390.57T 390.57T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

390,567,526,433,216.7
390,567,526,433,216.7 390,567,526,433,216.7

92.83%

0.01%

Had Pasaran semasa MOG Coin ialah $ 351.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 815.92K. Bekalan edaran MOG ialah 390.57T, dengan jumlah bekalan sebanyak 390567526433216.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 378.37M.

MOG Coin (MOG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MOG Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000162-0.18%
30 Hari$ -0.0000002969-24.82%
60 Hari$ -0.0000006475-41.86%
90 Hari$ +0.0000000514+6.06%
Perubahan Harga MOG Coin Hari Ini

Hari ini, MOG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000162 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMOG Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000002969 (-24.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MOG Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000006475 (-41.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MOG Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000000514 (+6.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MOG Coin (MOG)?

Semak MOG Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MOG Coin (MOG)

MOG Coin is a meme coin.

MOG Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MOG Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MOG Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MOG Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MOG Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MOG Coin (MOG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MOG Coin (MOG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOG Coin.

Semak MOG Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik MOG Coin (MOG)

Memahami tokenomik MOG Coin (MOG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MOG Coin (MOG)

Mencari cara membeli MOG Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MOG Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOG kepada Mata Wang Tempatan

MOG Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MOG Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web MOG Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MOG Coin

Berapakah nilai MOG Coin (MOG) hari ini?
Harga langsung MOG dalam USD ialah 0.0000008994 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOG ke USD?
Harga semasa MOG ke USD ialah $ 0.0000008994. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MOG Coin?
Had pasaran untuk MOG ialah $ 351.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOG?
Bekalan edaran MOG ialah 390.57T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOG?
MOG mencapai harga ATH sebanyak 0.000004021585869638 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOG?
MOG melihat harga ATL sebanyak 0.000000000016402187 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOGialah $ 815.92K USD.
Adakah MOG akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:41 (UTC+8)

MOG Coin (MOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

