Molesmash Harga Hari Ini

Harga langsung Molesmash (MOLE) hari ini ialah $ 0.0307, dengan 152.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOLE kepada USD penukaran adalah $ 0.0307 setiap MOLE.

Molesmash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MOLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOLE didagangkan antara $ 0.01102 (rendah) dan $ 0.1 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MOLE dipindahkan -17.01% dalam sejam terakhir dan +179.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 334.28K.

Molesmash (MOLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 334.28K$ 334.28K $ 334.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 307.00M$ 307.00M $ 307.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Molesmash ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 334.28K. Bekalan edaran MOLE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.00M.