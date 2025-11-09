Momo Harga Hari Ini

Harga langsung Momo (MOMO) hari ini ialah $ 0.00352, dengan 27.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOMO kepada USD penukaran adalah $ 0.00352 setiap MOMO.

Momo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MOMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOMO didagangkan antara $ 0.0027 (rendah) dan $ 0.00352 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MOMO dipindahkan +2.17% dalam sejam terakhir dan -7.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.26K.

Momo (MOMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran -- Kelantangan (24J) $ 71.26K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00 Bekalan Peredaran -- Jumlah Bekalan -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Momo ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.26K. Bekalan edaran MOMO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.