Lagi Mengenai MON

Maklumat Harga MON

Kertas putih MON

Laman Web Rasmi MON

Tokenomik MON

Ramalan Harga MON

Sejarah MON

MON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MON-ke-Fiat

MON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MON Protocol Logo

MON ProtocolHargae(MON)

1 MON ke USD Harga Langsung:

$0.0168
$0.0168$0.0168
0.00%1D
USD
MON Protocol (MON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:48 (UTC+8)

MON Protocol (MON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0168
$ 0.0168$ 0.0168
24J Rendah
$ 0.0172
$ 0.0172$ 0.0172
24J Tinggi

$ 0.0168
$ 0.0168$ 0.0168

$ 0.0172
$ 0.0172$ 0.0172

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591

0.00%

0.00%

-1.18%

-1.18%

MON Protocol (MON) harga masa nyata ialah $ 0.0168. Sepanjang 24 jam yang lalu, MON didagangkan antara $ 0.0168 rendah dan $ 0.0172 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MON sepanjang masa ialah $ 0.9595624143978051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.015308968717196591.

Dari segi prestasi jangka pendek, MON telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -1.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MON Protocol (MON) Maklumat Pasaran

No.1178

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

$ 93.70
$ 93.70$ 93.70

$ 16.79M
$ 16.79M$ 16.79M

575.30M
575.30M 575.30M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Had Pasaran semasa MON Protocol ialah $ 9.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 93.70. Bekalan edaran MON ialah 575.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999517431. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.79M.

MON Protocol (MON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MON Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0014-7.70%
60 Hari$ -0.0023-12.05%
90 Hari$ -0.0097-36.61%
Perubahan Harga MON Protocol Hari Ini

Hari ini, MON mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMON Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0014 (-7.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MON Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MON mengalami perubahan sebanyak $ -0.0023 (-12.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MON Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0097 (-36.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MON Protocol (MON)?

Semak MON Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MON Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MON Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MON Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MON Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MON Protocol (MON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MON Protocol (MON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MON Protocol.

Semak MON Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik MON Protocol (MON)

Memahami tokenomik MON Protocol (MON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MON Protocol (MON)

Mencari cara membeli MON Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MON Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MON kepada Mata Wang Tempatan

1 MON Protocol(MON) ke VND
442.092
1 MON Protocol(MON) ke AUD
A$0.025032
1 MON Protocol(MON) ke GBP
0.012264
1 MON Protocol(MON) ke EUR
0.014112
1 MON Protocol(MON) ke USD
$0.0168
1 MON Protocol(MON) ke MYR
RM0.07056
1 MON Protocol(MON) ke TRY
0.693336
1 MON Protocol(MON) ke JPY
¥2.4528
1 MON Protocol(MON) ke ARS
ARS$24.561264
1 MON Protocol(MON) ke RUB
1.39776
1 MON Protocol(MON) ke INR
1.478232
1 MON Protocol(MON) ke IDR
Rp275.409792
1 MON Protocol(MON) ke KRW
23.204328
1 MON Protocol(MON) ke PHP
0.955752
1 MON Protocol(MON) ke EGP
￡E.0.807744
1 MON Protocol(MON) ke BRL
R$0.08904
1 MON Protocol(MON) ke CAD
C$0.023016
1 MON Protocol(MON) ke BDT
2.04624
1 MON Protocol(MON) ke NGN
25.111968
1 MON Protocol(MON) ke COP
$65.36964
1 MON Protocol(MON) ke ZAR
R.0.29148
1 MON Protocol(MON) ke UAH
0.691656
1 MON Protocol(MON) ke VES
Bs2.688
1 MON Protocol(MON) ke CLP
$15.9432
1 MON Protocol(MON) ke PKR
Rs4.768512
1 MON Protocol(MON) ke KZT
9.090816
1 MON Protocol(MON) ke THB
฿0.532728
1 MON Protocol(MON) ke TWD
NT$0.505848
1 MON Protocol(MON) ke AED
د.إ0.061656
1 MON Protocol(MON) ke CHF
Fr0.013104
1 MON Protocol(MON) ke HKD
HK$0.130704
1 MON Protocol(MON) ke AMD
֏6.42432
1 MON Protocol(MON) ke MAD
.د.م0.150696
1 MON Protocol(MON) ke MXN
$0.307608
1 MON Protocol(MON) ke SAR
ريال0.063
1 MON Protocol(MON) ke PLN
0.060144
1 MON Protocol(MON) ke RON
лв0.071736
1 MON Protocol(MON) ke SEK
kr0.155232
1 MON Protocol(MON) ke BGN
лв0.02772
1 MON Protocol(MON) ke HUF
Ft5.524344
1 MON Protocol(MON) ke CZK
0.344736
1 MON Protocol(MON) ke KWD
د.ك0.005124
1 MON Protocol(MON) ke ILS
0.055944
1 MON Protocol(MON) ke AOA
Kz15.314376
1 MON Protocol(MON) ke BHD
.د.ب0.0063168
1 MON Protocol(MON) ke BMD
$0.0168
1 MON Protocol(MON) ke DKK
kr0.10584
1 MON Protocol(MON) ke HNL
L0.440664
1 MON Protocol(MON) ke MUR
0.7602
1 MON Protocol(MON) ke NAD
$0.291816
1 MON Protocol(MON) ke NOK
kr0.164136
1 MON Protocol(MON) ke NZD
$0.028056
1 MON Protocol(MON) ke PAB
B/.0.0168
1 MON Protocol(MON) ke PGK
K0.070224
1 MON Protocol(MON) ke QAR
ر.ق0.061152
1 MON Protocol(MON) ke RSD
дин.1.66152

MON Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MON Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MON Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MON Protocol

Berapakah nilai MON Protocol (MON) hari ini?
Harga langsung MON dalam USD ialah 0.0168 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MON ke USD?
Harga semasa MON ke USD ialah $ 0.0168. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MON Protocol?
Had pasaran untuk MON ialah $ 9.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MON?
Bekalan edaran MON ialah 575.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MON?
MON mencapai harga ATH sebanyak 0.9595624143978051 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MON?
MON melihat harga ATL sebanyak 0.015308968717196591 USD.
Berapakah jumlah dagangan MON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONialah $ 93.70 USD.
Adakah MON akan naik lebih tinggi tahun ini?
MON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:48 (UTC+8)

MON Protocol (MON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MON-ke-USD

Jumlah

MON
MON
USD
USD

1 MON = 0.0168 USD

Berdagang MON

MONUSDT
$0.0168
$0.0168$0.0168
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan