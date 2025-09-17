Apakah itu MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol Ramalan Harga (USD)

Tokenomik MON Protocol (MON)

Memahami tokenomik MON Protocol (MON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Cara membeli MON Protocol (MON)

MON Protocol Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MON Protocol Berapakah nilai MON Protocol (MON) hari ini? Harga langsung MON dalam USD ialah 0.0168 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MON ke USD? $ 0.0168 . Apakah had pasaran MON Protocol? Had pasaran untuk MON ialah $ 9.66M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MON? Bekalan edaran MON ialah 575.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MON? MON mencapai harga ATH sebanyak 0.9595624143978051 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MON? MON melihat harga ATL sebanyak 0.015308968717196591 USD . Berapakah jumlah dagangan MON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONialah $ 93.70 USD .

