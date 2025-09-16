Lagi Mengenai MONIE

Infiblue World Logo

Infiblue WorldHargae(MONIE)

1 MONIE ke USD Harga Langsung:

$0.0224
$0.0224$0.0224
-0.13%1D
USD
Infiblue World (MONIE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:32 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02208
$ 0.02208$ 0.02208
24J Rendah
$ 0.02253
$ 0.02253$ 0.02253
24J Tinggi

$ 0.02208
$ 0.02208$ 0.02208

$ 0.02253
$ 0.02253$ 0.02253

$ 1.3577267375665893
$ 1.3577267375665893$ 1.3577267375665893

$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539

-0.09%

-0.13%

-4.36%

-4.36%

Infiblue World (MONIE) harga masa nyata ialah $ 0.0224. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONIE didagangkan antara $ 0.02208 rendah dan $ 0.02253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONIE sepanjang masa ialah $ 1.3577267375665893, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00868728746424539.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONIE telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -4.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infiblue World (MONIE) Maklumat Pasaran

No.7631

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K

$ 44.80M
$ 44.80M$ 44.80M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Infiblue World ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.59K. Bekalan edaran MONIE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.80M.

Infiblue World (MONIE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Infiblue World hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000292-0.13%
30 Hari$ -0.00622-21.74%
60 Hari$ -0.01147-33.87%
90 Hari$ -0.0166-42.57%
Perubahan Harga Infiblue World Hari Ini

Hari ini, MONIE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000292 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInfiblue World

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00622 (-21.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Infiblue World

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MONIE mengalami perubahan sebanyak $ -0.01147 (-33.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Infiblue World

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0166 (-42.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Infiblue World (MONIE)?

Semak Infiblue Worldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Infiblue World pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MONIE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Infiblue World di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Infiblue World anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Infiblue World Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Infiblue World (MONIE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Infiblue World (MONIE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Infiblue World.

Semak Infiblue World ramalan harga sekarang!

Tokenomik Infiblue World (MONIE)

Memahami tokenomik Infiblue World (MONIE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MONIE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Infiblue World (MONIE)

Mencari cara membeli Infiblue World? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Infiblue World di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MONIE kepada Mata Wang Tempatan

1 Infiblue World(MONIE) ke VND
589.456
1 Infiblue World(MONIE) ke AUD
A$0.0336
1 Infiblue World(MONIE) ke GBP
0.016352
1 Infiblue World(MONIE) ke EUR
0.018816
1 Infiblue World(MONIE) ke USD
$0.0224
1 Infiblue World(MONIE) ke MYR
RM0.09408
1 Infiblue World(MONIE) ke TRY
0.924448
1 Infiblue World(MONIE) ke JPY
¥3.2704
1 Infiblue World(MONIE) ke ARS
ARS$32.748352
1 Infiblue World(MONIE) ke RUB
1.858976
1 Infiblue World(MONIE) ke INR
1.9712
1 Infiblue World(MONIE) ke IDR
Rp367.213056
1 Infiblue World(MONIE) ke KRW
30.939104
1 Infiblue World(MONIE) ke PHP
1.27232
1 Infiblue World(MONIE) ke EGP
￡E.1.076768
1 Infiblue World(MONIE) ke BRL
R$0.11872
1 Infiblue World(MONIE) ke CAD
C$0.030688
1 Infiblue World(MONIE) ke BDT
2.72832
1 Infiblue World(MONIE) ke NGN
33.482624
1 Infiblue World(MONIE) ke COP
$87.5
1 Infiblue World(MONIE) ke ZAR
R.0.38864
1 Infiblue World(MONIE) ke UAH
0.922208
1 Infiblue World(MONIE) ke VES
Bs3.584
1 Infiblue World(MONIE) ke CLP
$21.2576
1 Infiblue World(MONIE) ke PKR
Rs6.358016
1 Infiblue World(MONIE) ke KZT
12.121088
1 Infiblue World(MONIE) ke THB
฿0.709408
1 Infiblue World(MONIE) ke TWD
NT$0.673792
1 Infiblue World(MONIE) ke AED
د.إ0.082208
1 Infiblue World(MONIE) ke CHF
Fr0.017472
1 Infiblue World(MONIE) ke HKD
HK$0.174272
1 Infiblue World(MONIE) ke AMD
֏8.56576
1 Infiblue World(MONIE) ke MAD
.د.م0.200928
1 Infiblue World(MONIE) ke MXN
$0.410816
1 Infiblue World(MONIE) ke SAR
ريال0.084
1 Infiblue World(MONIE) ke PLN
0.080416
1 Infiblue World(MONIE) ke RON
лв0.095648
1 Infiblue World(MONIE) ke SEK
kr0.206752
1 Infiblue World(MONIE) ke BGN
лв0.03696
1 Infiblue World(MONIE) ke HUF
Ft7.368256
1 Infiblue World(MONIE) ke CZK
0.459872
1 Infiblue World(MONIE) ke KWD
د.ك0.0068096
1 Infiblue World(MONIE) ke ILS
0.074592
1 Infiblue World(MONIE) ke AOA
Kz20.419168
1 Infiblue World(MONIE) ke BHD
.د.ب0.0084448
1 Infiblue World(MONIE) ke BMD
$0.0224
1 Infiblue World(MONIE) ke DKK
kr0.14112
1 Infiblue World(MONIE) ke HNL
L0.587552
1 Infiblue World(MONIE) ke MUR
1.0136
1 Infiblue World(MONIE) ke NAD
$0.389088
1 Infiblue World(MONIE) ke NOK
kr0.219072
1 Infiblue World(MONIE) ke NZD
$0.037408
1 Infiblue World(MONIE) ke PAB
B/.0.0224
1 Infiblue World(MONIE) ke PGK
K0.093632
1 Infiblue World(MONIE) ke QAR
ر.ق0.081536
1 Infiblue World(MONIE) ke RSD
дин.2.21648

Infiblue World Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Infiblue World, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Infiblue World Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Infiblue World

Berapakah nilai Infiblue World (MONIE) hari ini?
Harga langsung MONIE dalam USD ialah 0.0224 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MONIE ke USD?
Harga semasa MONIE ke USD ialah $ 0.0224. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Infiblue World?
Had pasaran untuk MONIE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MONIE?
Bekalan edaran MONIE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONIE?
MONIE mencapai harga ATH sebanyak 1.3577267375665893 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONIE?
MONIE melihat harga ATL sebanyak 0.00868728746424539 USD.
Berapakah jumlah dagangan MONIE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONIEialah $ 7.59K USD.
Adakah MONIE akan naik lebih tinggi tahun ini?
MONIE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONIEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:32 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

