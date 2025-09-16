Apakah itu Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wise Monkey pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MONKY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Wise Monkey di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wise Monkey anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wise Monkey Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wise Monkey (MONKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wise Monkey (MONKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wise Monkey.

Semak Wise Monkey ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wise Monkey (MONKY)

Memahami tokenomik Wise Monkey (MONKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MONKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wise Monkey (MONKY)

Mencari cara membeli Wise Monkey? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wise Monkey di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MONKY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Wise Monkey Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wise Monkey, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wise Monkey Berapakah nilai Wise Monkey (MONKY) hari ini? Harga langsung MONKY dalam USD ialah 0.0000007205 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MONKY ke USD? $ 0.0000007205 . Lihat Harga semasa MONKY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wise Monkey? Had pasaran untuk MONKY ialah $ 6.12M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MONKY? Bekalan edaran MONKY ialah 8.50T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONKY? MONKY mencapai harga ATH sebanyak 0.000032813184752496 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONKY? MONKY melihat harga ATL sebanyak 0.000000636854049651 USD . Berapakah jumlah dagangan MONKY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONKYialah $ 53.71K USD . Adakah MONKY akan naik lebih tinggi tahun ini? MONKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Wise Monkey (MONKY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC