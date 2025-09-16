Lagi Mengenai MONKY

Maklumat Harga MONKY

Kertas putih MONKY

Laman Web Rasmi MONKY

Tokenomik MONKY

Ramalan Harga MONKY

Sejarah MONKY

MONKY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MONKY-ke-Fiat

MONKY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wise Monkey Logo

Wise MonkeyHargae(MONKY)

1 MONKY ke USD Harga Langsung:

$0.0000007205
$0.0000007205$0.0000007205
+0.04%1D
USD
Wise Monkey (MONKY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:40 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000006539
$ 0.0000006539$ 0.0000006539
24J Rendah
$ 0.0000007788
$ 0.0000007788$ 0.0000007788
24J Tinggi

$ 0.0000006539
$ 0.0000006539$ 0.0000006539

$ 0.0000007788
$ 0.0000007788$ 0.0000007788

$ 0.000032813184752496
$ 0.000032813184752496$ 0.000032813184752496

$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651

-0.69%

+0.04%

-0.91%

-0.91%

Wise Monkey (MONKY) harga masa nyata ialah $ 0.0000007205. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONKY didagangkan antara $ 0.0000006539 rendah dan $ 0.0000007788 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONKY sepanjang masa ialah $ 0.000032813184752496, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000636854049651.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONKY telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wise Monkey (MONKY) Maklumat Pasaran

No.1375

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

$ 53.71K
$ 53.71K$ 53.71K

$ 7.21M
$ 7.21M$ 7.21M

8.50T
8.50T 8.50T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

8,500,000,000,000
8,500,000,000,000 8,500,000,000,000

85.00%

BSC

Had Pasaran semasa Wise Monkey ialah $ 6.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.71K. Bekalan edaran MONKY ialah 8.50T, dengan jumlah bekalan sebanyak 8500000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.21M.

Wise Monkey (MONKY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wise Monkey hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000288+0.04%
30 Hari$ -0.0000001368-15.96%
60 Hari$ -0.0000000981-11.99%
90 Hari$ -0.0000000317-4.22%
Perubahan Harga Wise Monkey Hari Ini

Hari ini, MONKY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000000288 (+0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWise Monkey

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000001368 (-15.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wise Monkey

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MONKY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000000981 (-11.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wise Monkey

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000000317 (-4.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wise Monkey (MONKY)?

Semak Wise Monkeyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wise Monkey pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MONKY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wise Monkey di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wise Monkey anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wise Monkey Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wise Monkey (MONKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wise Monkey (MONKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wise Monkey.

Semak Wise Monkey ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wise Monkey (MONKY)

Memahami tokenomik Wise Monkey (MONKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MONKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wise Monkey (MONKY)

Mencari cara membeli Wise Monkey? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wise Monkey di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MONKY kepada Mata Wang Tempatan

1 Wise Monkey(MONKY) ke VND
0.0189599575
1 Wise Monkey(MONKY) ke AUD
A$0.00000108075
1 Wise Monkey(MONKY) ke GBP
0.000000525965
1 Wise Monkey(MONKY) ke EUR
0.00000060522
1 Wise Monkey(MONKY) ke USD
$0.0000007205
1 Wise Monkey(MONKY) ke MYR
RM0.0000030261
1 Wise Monkey(MONKY) ke TRY
0.000029735035
1 Wise Monkey(MONKY) ke JPY
¥0.000105193
1 Wise Monkey(MONKY) ke ARS
ARS$0.00105335659
1 Wise Monkey(MONKY) ke RUB
0.000059794295
1 Wise Monkey(MONKY) ke INR
0.000063404
1 Wise Monkey(MONKY) ke IDR
Rp0.01181147352
1 Wise Monkey(MONKY) ke KRW
0.000995161805
1 Wise Monkey(MONKY) ke PHP
0.0000409244
1 Wise Monkey(MONKY) ke EGP
￡E.0.000034634435
1 Wise Monkey(MONKY) ke BRL
R$0.00000381865
1 Wise Monkey(MONKY) ke CAD
C$0.000000987085
1 Wise Monkey(MONKY) ke BDT
0.0000877569
1 Wise Monkey(MONKY) ke NGN
0.00107697458
1 Wise Monkey(MONKY) ke COP
$0.002814453125
1 Wise Monkey(MONKY) ke ZAR
R.0.000012500675
1 Wise Monkey(MONKY) ke UAH
0.000029662985
1 Wise Monkey(MONKY) ke VES
Bs0.00011528
1 Wise Monkey(MONKY) ke CLP
$0.0006837545
1 Wise Monkey(MONKY) ke PKR
Rs0.00020450672
1 Wise Monkey(MONKY) ke KZT
0.00038987696
1 Wise Monkey(MONKY) ke THB
฿0.000022818235
1 Wise Monkey(MONKY) ke TWD
NT$0.00002167264
1 Wise Monkey(MONKY) ke AED
د.إ0.000002644235
1 Wise Monkey(MONKY) ke CHF
Fr0.00000056199
1 Wise Monkey(MONKY) ke HKD
HK$0.00000560549
1 Wise Monkey(MONKY) ke AMD
֏0.0002755192
1 Wise Monkey(MONKY) ke MAD
.د.م0.000006462885
1 Wise Monkey(MONKY) ke MXN
$0.00001321397
1 Wise Monkey(MONKY) ke SAR
ريال0.000002701875
1 Wise Monkey(MONKY) ke PLN
0.000002586595
1 Wise Monkey(MONKY) ke RON
лв0.000003076535
1 Wise Monkey(MONKY) ke SEK
kr0.000006650215
1 Wise Monkey(MONKY) ke BGN
лв0.000001188825
1 Wise Monkey(MONKY) ke HUF
Ft0.00023700127
1 Wise Monkey(MONKY) ke CZK
0.000014791865
1 Wise Monkey(MONKY) ke KWD
د.ك0.000000219032
1 Wise Monkey(MONKY) ke ILS
0.000002399265
1 Wise Monkey(MONKY) ke AOA
Kz0.000656786185
1 Wise Monkey(MONKY) ke BHD
.د.ب0.0000002716285
1 Wise Monkey(MONKY) ke BMD
$0.0000007205
1 Wise Monkey(MONKY) ke DKK
kr0.00000453915
1 Wise Monkey(MONKY) ke HNL
L0.000018898715
1 Wise Monkey(MONKY) ke MUR
0.000032602625
1 Wise Monkey(MONKY) ke NAD
$0.000012515085
1 Wise Monkey(MONKY) ke NOK
kr0.00000704649
1 Wise Monkey(MONKY) ke NZD
$0.000001203235
1 Wise Monkey(MONKY) ke PAB
B/.0.0000007205
1 Wise Monkey(MONKY) ke PGK
K0.00000301169
1 Wise Monkey(MONKY) ke QAR
ر.ق0.00000262262
1 Wise Monkey(MONKY) ke RSD
дин.0.000071293475

Wise Monkey Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wise Monkey, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wise Monkey Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wise Monkey

Berapakah nilai Wise Monkey (MONKY) hari ini?
Harga langsung MONKY dalam USD ialah 0.0000007205 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MONKY ke USD?
Harga semasa MONKY ke USD ialah $ 0.0000007205. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wise Monkey?
Had pasaran untuk MONKY ialah $ 6.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MONKY?
Bekalan edaran MONKY ialah 8.50T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MONKY?
MONKY mencapai harga ATH sebanyak 0.000032813184752496 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MONKY?
MONKY melihat harga ATL sebanyak 0.000000636854049651 USD.
Berapakah jumlah dagangan MONKY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MONKYialah $ 53.71K USD.
Adakah MONKY akan naik lebih tinggi tahun ini?
MONKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MONKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:40 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MONKY-ke-USD

Jumlah

MONKY
MONKY
USD
USD

1 MONKY = 0.000000 USD

Berdagang MONKY

MONKYUSDT
$0.0000007205
$0.0000007205$0.0000007205
+0.01%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan