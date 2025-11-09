MON Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung MON Protocol (MONPRO) hari ini ialah $ 0.01533, dengan 2.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MONPRO kepada USD penukaran adalah $ 0.01533 setiap MONPRO.

MON Protocol kini berada pada kedudukan #1155 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.10M, dengan bekalan edaran sebanyak 593.66M MONPRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MONPRO didagangkan antara $ 0.01513 (rendah) dan $ 0.0157 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.9595624143978051, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01489204955265717.

Dalam prestasi jangka pendek, MONPRO dipindahkan +0.65% dalam sejam terakhir dan -14.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.75K.

MON Protocol (MONPRO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1155 Modal Pasaran $ 9.10M$ 9.10M $ 9.10M Kelantangan (24J) $ 59.75K$ 59.75K $ 59.75K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.32M$ 15.32M $ 15.32M Bekalan Peredaran 593.66M 593.66M 593.66M Jumlah Bekalan 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Rantaian Blok Awam ETH

