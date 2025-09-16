Apakah itu Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Tokenomik Moo Deng (MOODENG)

Memahami tokenomik Moo Deng (MOODENG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOODENG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moo Deng Berapakah nilai Moo Deng (MOODENG) hari ini? Harga langsung MOODENG dalam USD ialah 0.17319 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOODENG ke USD? $ 0.17319 . Lihat Harga semasa MOODENG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Moo Deng? Had pasaran untuk MOODENG ialah $ 171.45M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOODENG? Bekalan edaran MOODENG ialah 989.97M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOODENG? MOODENG mencapai harga ATH sebanyak 0.6910521762606505 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOODENG? MOODENG melihat harga ATL sebanyak 0.00000706993278775 USD . Berapakah jumlah dagangan MOODENG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOODENGialah $ 8.09M USD . Adakah MOODENG akan naik lebih tinggi tahun ini? MOODENG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOODENGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Moo Deng (MOODENG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

