Moo Deng Logo

Moo DengHargae(MOODENG)

$0.17313
-5.67%1D
USD
Moo Deng (MOODENG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:13:31 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.42%

-5.67%

+19.43%

+19.43%

Moo Deng (MOODENG) harga masa nyata ialah $ 0.17319. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOODENG didagangkan antara $ 0.16965 rendah dan $ 0.1908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOODENG sepanjang masa ialah $ 0.6910521762606505, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000706993278775.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOODENG telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -5.67% dalam 24 jam dan +19.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moo Deng (MOODENG) Maklumat Pasaran

No.254

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Moo Deng ialah $ 171.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.09M. Bekalan edaran MOODENG ialah 989.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989971791.17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 171.45M.

Moo Deng (MOODENG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Moo Deng hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0104065-5.67%
30 Hari$ +0.00895+5.44%
60 Hari$ -0.01612-8.52%
90 Hari$ +0.02753+18.90%
Perubahan Harga Moo Deng Hari Ini

Hari ini, MOODENG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0104065 (-5.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMoo Deng

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00895 (+5.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Moo Deng

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOODENG mengalami perubahan sebanyak $ -0.01612 (-8.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Moo Deng

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02753 (+18.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Moo Deng (MOODENG)?

Semak Moo Denghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Moo Deng pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOODENG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Moo Deng di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Moo Deng anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Moo Deng Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moo Deng (MOODENG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moo Deng (MOODENG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moo Deng.

Semak Moo Deng ramalan harga sekarang!

Tokenomik Moo Deng (MOODENG)

Memahami tokenomik Moo Deng (MOODENG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOODENG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Moo Deng (MOODENG)

Mencari cara membeli Moo Deng? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Moo Deng di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOODENG kepada Mata Wang Tempatan

1 Moo Deng(MOODENG) ke VND
4,557.49485
1 Moo Deng(MOODENG) ke AUD
A$0.2580531
1 Moo Deng(MOODENG) ke GBP
0.1264287
1 Moo Deng(MOODENG) ke EUR
0.1454796
1 Moo Deng(MOODENG) ke USD
$0.17319
1 Moo Deng(MOODENG) ke MYR
RM0.727398
1 Moo Deng(MOODENG) ke TRY
7.1492832
1 Moo Deng(MOODENG) ke JPY
¥25.45893
1 Moo Deng(MOODENG) ke ARS
ARS$253.5709428
1 Moo Deng(MOODENG) ke RUB
14.340132
1 Moo Deng(MOODENG) ke INR
15.2493795
1 Moo Deng(MOODENG) ke IDR
Rp2,839.1798736
1 Moo Deng(MOODENG) ke KRW
239.5425528
1 Moo Deng(MOODENG) ke PHP
9.8649024
1 Moo Deng(MOODENG) ke EGP
￡E.8.3252433
1 Moo Deng(MOODENG) ke BRL
R$0.9196389
1 Moo Deng(MOODENG) ke CAD
C$0.2372703
1 Moo Deng(MOODENG) ke BDT
21.094542
1 Moo Deng(MOODENG) ke NGN
258.8774844
1 Moo Deng(MOODENG) ke COP
$676.5234375
1 Moo Deng(MOODENG) ke ZAR
R.3.0100422
1 Moo Deng(MOODENG) ke UAH
7.1302323
1 Moo Deng(MOODENG) ke VES
Bs27.7104
1 Moo Deng(MOODENG) ke CLP
$164.5305
1 Moo Deng(MOODENG) ke PKR
Rs49.1582496
1 Moo Deng(MOODENG) ke KZT
93.7165728
1 Moo Deng(MOODENG) ke THB
฿5.4935868
1 Moo Deng(MOODENG) ke TWD
NT$5.2216785
1 Moo Deng(MOODENG) ke AED
د.إ0.6356073
1 Moo Deng(MOODENG) ke CHF
Fr0.1368201
1 Moo Deng(MOODENG) ke HKD
HK$1.3474182
1 Moo Deng(MOODENG) ke AMD
֏66.227856
1 Moo Deng(MOODENG) ke MAD
.د.م1.5535143
1 Moo Deng(MOODENG) ke MXN
$3.1728408
1 Moo Deng(MOODENG) ke SAR
ريال0.6494625
1 Moo Deng(MOODENG) ke PLN
0.6217521
1 Moo Deng(MOODENG) ke RON
лв0.7412532
1 Moo Deng(MOODENG) ke SEK
kr1.6020075
1 Moo Deng(MOODENG) ke BGN
лв0.2857635
1 Moo Deng(MOODENG) ke HUF
Ft57.1578957
1 Moo Deng(MOODENG) ke CZK
3.5659821
1 Moo Deng(MOODENG) ke KWD
د.ك0.05282295
1 Moo Deng(MOODENG) ke ILS
0.5784546
1 Moo Deng(MOODENG) ke AOA
Kz157.8748083
1 Moo Deng(MOODENG) ke BHD
.د.ب0.06511944
1 Moo Deng(MOODENG) ke BMD
$0.17319
1 Moo Deng(MOODENG) ke DKK
kr1.0945608
1 Moo Deng(MOODENG) ke HNL
L4.5427737
1 Moo Deng(MOODENG) ke MUR
7.8368475
1 Moo Deng(MOODENG) ke NAD
$3.0083103
1 Moo Deng(MOODENG) ke NOK
kr1.6989939
1 Moo Deng(MOODENG) ke NZD
$0.2892273
1 Moo Deng(MOODENG) ke PAB
B/.0.17319
1 Moo Deng(MOODENG) ke PGK
K0.7239342
1 Moo Deng(MOODENG) ke QAR
ر.ق0.6304116
1 Moo Deng(MOODENG) ke RSD
дин.17.1821799

Moo Deng Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Moo Deng, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Moo Deng Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moo Deng

Berapakah nilai Moo Deng (MOODENG) hari ini?
Harga langsung MOODENG dalam USD ialah 0.17319 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOODENG ke USD?
Harga semasa MOODENG ke USD ialah $ 0.17319. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Moo Deng?
Had pasaran untuk MOODENG ialah $ 171.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOODENG?
Bekalan edaran MOODENG ialah 989.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOODENG?
MOODENG mencapai harga ATH sebanyak 0.6910521762606505 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOODENG?
MOODENG melihat harga ATL sebanyak 0.00000706993278775 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOODENG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOODENGialah $ 8.09M USD.
Adakah MOODENG akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOODENG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOODENGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Moo Deng (MOODENG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

