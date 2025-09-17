Lagi Mengenai MOON

Maklumat Harga MOON

Laman Web Rasmi MOON

Tokenomik MOON

Ramalan Harga MOON

Sejarah MOON

MOON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MOON-ke-Fiat

MOON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

CryptoCurrency Moons Logo

CryptoCurrency MoonsHargae(MOON)

1 MOON ke USD Harga Langsung:

$0.09813
$0.09813$0.09813
+0.74%1D
USD
CryptoCurrency Moons (MOON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:41:28 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09486
$ 0.09486$ 0.09486
24J Rendah
$ 0.11871
$ 0.11871$ 0.11871
24J Tinggi

$ 0.09486
$ 0.09486$ 0.09486

$ 0.11871
$ 0.11871$ 0.11871

$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+0.74%

-1.50%

-1.50%

CryptoCurrency Moons (MOON) harga masa nyata ialah $ 0.09813. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOON didagangkan antara $ 0.09486 rendah dan $ 0.11871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOON sepanjang masa ialah $ 0.7163486957276903, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOON telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.74% dalam 24 jam dan -1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoCurrency Moons (MOON) Maklumat Pasaran

No.1174

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K

$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

Had Pasaran semasa CryptoCurrency Moons ialah $ 10.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.97K. Bekalan edaran MOON ialah 106.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 107887754. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.59M.

CryptoCurrency Moons (MOON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CryptoCurrency Moons hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007208+0.74%
30 Hari$ -0.0136-12.18%
60 Hari$ -0.00573-5.52%
90 Hari$ +0.01669+20.49%
Perubahan Harga CryptoCurrency Moons Hari Ini

Hari ini, MOON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007208 (+0.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCryptoCurrency Moons

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0136 (-12.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CryptoCurrency Moons

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOON mengalami perubahan sebanyak $ -0.00573 (-5.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CryptoCurrency Moons

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01669 (+20.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CryptoCurrency Moons (MOON)?

Semak CryptoCurrency Moonshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CryptoCurrency Moons pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CryptoCurrency Moons di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CryptoCurrency Moons anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CryptoCurrency Moons Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CryptoCurrency Moons (MOON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CryptoCurrency Moons (MOON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CryptoCurrency Moons.

Semak CryptoCurrency Moons ramalan harga sekarang!

Tokenomik CryptoCurrency Moons (MOON)

Memahami tokenomik CryptoCurrency Moons (MOON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CryptoCurrency Moons (MOON)

Mencari cara membeli CryptoCurrency Moons? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CryptoCurrency Moons di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOON kepada Mata Wang Tempatan

1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke VND
2,582.29095
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke AUD
A$0.1462137
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke GBP
0.0716349
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke EUR
0.0824292
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke USD
$0.09813
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke MYR
RM0.412146
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke TRY
4.0488438
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke JPY
¥14.32698
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke ARS
ARS$144.0960546
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke RUB
8.164416
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke INR
8.6334774
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke IDR
Rp1,608.6882672
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke KRW
135.3516903
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke PHP
5.5786905
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke EGP
￡E.4.7180904
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke BRL
R$0.5191077
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke CAD
C$0.1344381
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke BDT
11.952234
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke NGN
146.6807988
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke COP
$381.8287365
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke ZAR
R.1.7005929
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke UAH
4.0400121
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke VES
Bs15.7008
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke CLP
$93.12537
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke PKR
Rs27.8532192
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke KZT
53.1001056
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke THB
฿3.1077771
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke TWD
NT$2.9527317
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke AED
د.إ0.3601371
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke CHF
Fr0.0765414
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke HKD
HK$0.7634514
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke AMD
֏37.524912
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke MAD
.د.م0.8802261
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke MXN
$1.7938164
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke SAR
ريال0.3679875
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke PLN
0.3513054
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke RON
лв0.4180338
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke SEK
kr0.9037773
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke BGN
лв0.1619145
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke HUF
Ft32.1729018
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke CZK
2.0087211
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke KWD
د.ك0.02983152
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke ILS
0.3267729
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke AOA
Kz89.4523641
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke BHD
.د.ب0.03699501
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke BMD
$0.09813
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke DKK
kr0.6162564
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke HNL
L2.5739499
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke MUR
4.4403825
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke NAD
$1.7045181
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke NOK
kr0.9567675
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke NZD
$0.1628958
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke PAB
B/.0.09813
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke PGK
K0.4101834
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke QAR
ر.ق0.3571932
1 CryptoCurrency Moons(MOON) ke RSD
дин.9.6824871

CryptoCurrency Moons Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CryptoCurrency Moons, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web CryptoCurrency Moons Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CryptoCurrency Moons

Berapakah nilai CryptoCurrency Moons (MOON) hari ini?
Harga langsung MOON dalam USD ialah 0.09813 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOON ke USD?
Harga semasa MOON ke USD ialah $ 0.09813. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CryptoCurrency Moons?
Had pasaran untuk MOON ialah $ 10.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOON?
Bekalan edaran MOON ialah 106.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOON?
MOON mencapai harga ATH sebanyak 0.7163486957276903 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOON?
MOON melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOONialah $ 54.97K USD.
Adakah MOON akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:41:28 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MOON-ke-USD

Jumlah

MOON
MOON
USD
USD

1 MOON = 0.09813 USD

Berdagang MOON

MOONUSDT
$0.09813
$0.09813$0.09813
+0.78%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan