Apakah itu MoonEdge (MOONED)

MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.

Tokenomik MoonEdge (MOONED)

Memahami tokenomik MoonEdge (MOONED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOONED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

MoonEdge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MoonEdge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MoonEdge Berapakah nilai MoonEdge (MOONED) hari ini? Harga langsung MOONED dalam USD ialah 0.001731 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOONED ke USD? $ 0.001731 . Lihat Harga semasa MOONED ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MoonEdge? Had pasaran untuk MOONED ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOONED? Bekalan edaran MOONED ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOONED? MOONED mencapai harga ATH sebanyak 92.01253174997873 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOONED? MOONED melihat harga ATL sebanyak 0.001748446697025788 USD . Berapakah jumlah dagangan MOONED? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOONEDialah $ 16.99K USD . Adakah MOONED akan naik lebih tinggi tahun ini? MOONED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOONEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

