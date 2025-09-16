Apakah itu dotmoovs (MOOV)

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

dotmoovs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dotmoovs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MOOV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang dotmoovs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dotmoovs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dotmoovs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dotmoovs (MOOV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dotmoovs (MOOV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dotmoovs.

Semak dotmoovs ramalan harga sekarang!

Tokenomik dotmoovs (MOOV)

Memahami tokenomik dotmoovs (MOOV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOOV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dotmoovs (MOOV)

Mencari cara membeli dotmoovs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dotmoovs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOOV kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

dotmoovs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dotmoovs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dotmoovs Berapakah nilai dotmoovs (MOOV) hari ini? Harga langsung MOOV dalam USD ialah 0.0008825 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOOV ke USD? $ 0.0008825 . Lihat Harga semasa MOOV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran dotmoovs? Had pasaran untuk MOOV ialah $ 645.27K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOOV? Bekalan edaran MOOV ialah 731.18M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOOV? MOOV mencapai harga ATH sebanyak 0.09832978 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOOV? MOOV melihat harga ATL sebanyak 0.00066401322455994 USD . Berapakah jumlah dagangan MOOV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOOVialah $ 44.25K USD . Adakah MOOV akan naik lebih tinggi tahun ini? MOOV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOOVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

dotmoovs (MOOV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC