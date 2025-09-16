Lagi Mengenai MOOV

dotmoovs (MOOV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:54 (UTC+8)

dotmoovs (MOOV) Maklumat Harga (USD)

dotmoovs (MOOV) harga masa nyata ialah $ 0.0008825. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOOV didagangkan antara $ 0.0008501 rendah dan $ 0.0009641 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOOV sepanjang masa ialah $ 0.09832978, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00066401322455994.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOOV telah berubah sebanyak -1.42% sejak sejam yang lalu, -1.58% dalam 24 jam dan -1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dotmoovs (MOOV) Maklumat Pasaran

No.2375

$ 645.27K
$ 645.27K$ 645.27K

$ 44.25K
$ 44.25K$ 44.25K

$ 882.50K
$ 882.50K$ 882.50K

731.18M
731.18M 731.18M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa dotmoovs ialah $ 645.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 44.25K. Bekalan edaran MOOV ialah 731.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 882.50K.

dotmoovs (MOOV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk dotmoovs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000014167-1.58%
30 Hari$ -0.0001649-15.75%
60 Hari$ -0.0002502-22.09%
90 Hari$ -0.00012-11.98%
Perubahan Harga dotmoovs Hari Ini

Hari ini, MOOV mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000014167 (-1.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haridotmoovs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001649 (-15.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari dotmoovs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOOV mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002502 (-22.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari dotmoovs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00012 (-11.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga dotmoovs (MOOV)?

Semak dotmoovshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu dotmoovs (MOOV)

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

dotmoovs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dotmoovs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOOV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang dotmoovs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dotmoovs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dotmoovs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dotmoovs (MOOV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dotmoovs (MOOV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dotmoovs.

Semak dotmoovs ramalan harga sekarang!

Tokenomik dotmoovs (MOOV)

Memahami tokenomik dotmoovs (MOOV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOOV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dotmoovs (MOOV)

Mencari cara membeli dotmoovs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dotmoovs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOOV kepada Mata Wang Tempatan

1 dotmoovs(MOOV) ke VND
23.2229875
1 dotmoovs(MOOV) ke AUD
A$0.00132375
1 dotmoovs(MOOV) ke GBP
0.000644225
1 dotmoovs(MOOV) ke EUR
0.0007413
1 dotmoovs(MOOV) ke USD
$0.0008825
1 dotmoovs(MOOV) ke MYR
RM0.0037065
1 dotmoovs(MOOV) ke TRY
0.036420775
1 dotmoovs(MOOV) ke JPY
¥0.128845
1 dotmoovs(MOOV) ke ARS
ARS$1.29019735
1 dotmoovs(MOOV) ke RUB
0.073238675
1 dotmoovs(MOOV) ke INR
0.07766
1 dotmoovs(MOOV) ke IDR
Rp14.4672108
1 dotmoovs(MOOV) ke KRW
1.218917825
1 dotmoovs(MOOV) ke PHP
0.050126
1 dotmoovs(MOOV) ke EGP
￡E.0.042421775
1 dotmoovs(MOOV) ke BRL
R$0.00467725
1 dotmoovs(MOOV) ke CAD
C$0.001209025
1 dotmoovs(MOOV) ke BDT
0.1074885
1 dotmoovs(MOOV) ke NGN
1.3191257
1 dotmoovs(MOOV) ke COP
$3.447265625
1 dotmoovs(MOOV) ke ZAR
R.0.015311375
1 dotmoovs(MOOV) ke UAH
0.036332525
1 dotmoovs(MOOV) ke VES
Bs0.1412
1 dotmoovs(MOOV) ke CLP
$0.8374925
1 dotmoovs(MOOV) ke PKR
Rs0.2504888
1 dotmoovs(MOOV) ke KZT
0.4775384
1 dotmoovs(MOOV) ke THB
฿0.027948775
1 dotmoovs(MOOV) ke TWD
NT$0.0265456
1 dotmoovs(MOOV) ke AED
د.إ0.003238775
1 dotmoovs(MOOV) ke CHF
Fr0.00068835
1 dotmoovs(MOOV) ke HKD
HK$0.00686585
1 dotmoovs(MOOV) ke AMD
֏0.337468
1 dotmoovs(MOOV) ke MAD
.د.م0.007916025
1 dotmoovs(MOOV) ke MXN
$0.01618505
1 dotmoovs(MOOV) ke SAR
ريال0.003309375
1 dotmoovs(MOOV) ke PLN
0.003168175
1 dotmoovs(MOOV) ke RON
лв0.003768275
1 dotmoovs(MOOV) ke SEK
kr0.008145475
1 dotmoovs(MOOV) ke BGN
лв0.001456125
1 dotmoovs(MOOV) ke HUF
Ft0.29028955
1 dotmoovs(MOOV) ke CZK
0.018117725
1 dotmoovs(MOOV) ke KWD
د.ك0.00026828
1 dotmoovs(MOOV) ke ILS
0.002938725
1 dotmoovs(MOOV) ke AOA
Kz0.804460525
1 dotmoovs(MOOV) ke BHD
.د.ب0.0003327025
1 dotmoovs(MOOV) ke BMD
$0.0008825
1 dotmoovs(MOOV) ke DKK
kr0.00555975
1 dotmoovs(MOOV) ke HNL
L0.023147975
1 dotmoovs(MOOV) ke MUR
0.039933125
1 dotmoovs(MOOV) ke NAD
$0.015329025
1 dotmoovs(MOOV) ke NOK
kr0.00863085
1 dotmoovs(MOOV) ke NZD
$0.001473775
1 dotmoovs(MOOV) ke PAB
B/.0.0008825
1 dotmoovs(MOOV) ke PGK
K0.00368885
1 dotmoovs(MOOV) ke QAR
ر.ق0.0032123
1 dotmoovs(MOOV) ke RSD
дин.0.087323375

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dotmoovs

Berapakah nilai dotmoovs (MOOV) hari ini?
Harga langsung MOOV dalam USD ialah 0.0008825 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOOV ke USD?
Harga semasa MOOV ke USD ialah $ 0.0008825. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dotmoovs?
Had pasaran untuk MOOV ialah $ 645.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOOV?
Bekalan edaran MOOV ialah 731.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOOV?
MOOV mencapai harga ATH sebanyak 0.09832978 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOOV?
MOOV melihat harga ATL sebanyak 0.00066401322455994 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOOV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOOVialah $ 44.25K USD.
Adakah MOOV akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOOV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOOVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:53:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

