MORI COIN Harga Hari Ini

Harga langsung MORI COIN (MORI) hari ini ialah $ 0.02785, dengan 4.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MORI kepada USD penukaran adalah $ 0.02785 setiap MORI.

MORI COIN kini berada pada kedudukan #757 mengikut permodalan pasaran pada $ 22.28M, dengan bekalan edaran sebanyak 800.01M MORI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MORI didagangkan antara $ 0.02701 (rendah) dan $ 0.02989 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20062000753120068, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02241657164171012.

Dalam prestasi jangka pendek, MORI dipindahkan +2.38% dalam sejam terakhir dan -2.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 95.93K.

MORI COIN (MORI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.757 Modal Pasaran $ 22.28M$ 22.28M $ 22.28M Kelantangan (24J) $ 95.93K$ 95.93K $ 95.93K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.85M$ 27.85M $ 27.85M Bekalan Peredaran 800.01M 800.01M 800.01M Bekalan Maks 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Jumlah Bekalan 999,998,186 999,998,186 999,998,186 Kadar Peredaran 80.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa MORI COIN ialah $ 22.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.93K. Bekalan edaran MORI ialah 800.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998186. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.85M.