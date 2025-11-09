BursaDEX+
Harga MORI COIN langsung hari ini ialah 0.02785 USD.MORI modal pasaran ialah 22,280,222.38225 USD.

MORI COIN Logo

MORI COINHargae(MORI)

1 MORI ke USD Harga Langsung:

$0.02782
-4.66%1D
USD
MORI COIN (MORI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:23:28 (UTC+8)

MORI COIN Harga Hari Ini

Harga langsung MORI COIN (MORI) hari ini ialah $ 0.02785, dengan 4.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MORI kepada USD penukaran adalah $ 0.02785 setiap MORI.

MORI COIN kini berada pada kedudukan #757 mengikut permodalan pasaran pada $ 22.28M, dengan bekalan edaran sebanyak 800.01M MORI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MORI didagangkan antara $ 0.02701 (rendah) dan $ 0.02989 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20062000753120068, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02241657164171012.

Dalam prestasi jangka pendek, MORI dipindahkan +2.38% dalam sejam terakhir dan -2.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 95.93K.

MORI COIN (MORI) Maklumat Pasaran

No.757

$ 22.28M
$ 95.93K
$ 27.85M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

Had Pasaran semasa MORI COIN ialah $ 22.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.93K. Bekalan edaran MORI ialah 800.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998186. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.85M.

MORI COIN Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02701
24J Rendah
$ 0.02989
24J Tinggi

$ 0.02701
$ 0.02989
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
+2.38%

-4.66%

-2.59%

-2.59%

MORI COIN (MORI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MORI COIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013598-4.66%
30 Hari$ -0.00546-16.40%
60 Hari$ -0.01339-32.47%
90 Hari$ -0.03607-56.43%
Perubahan Harga MORI COIN Hari Ini

Hari ini, MORI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0013598 (-4.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMORI COIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00546 (-16.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MORI COIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MORI mengalami perubahan sebanyak $ -0.01339 (-32.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MORI COIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.03607 (-56.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MORI COIN (MORI)?

Semak MORI COINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk MORI COIN

Cerapan dipacu AI yang menganalisis MORI COIN pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga MORI COIN?

MORI COIN prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and partnerships
6. Community adoption and social media buzz
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Technical analysis patterns and investor sentiment

Mengapa orang ingin tahu harga MORI COIN hari ini?

People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying/selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make timely decisions.

Ramalan Harga untuk MORI COIN

MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MORI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga MORI COIN yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MORI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik MORI COIN Ramalan Harga.

Perihal MORI COIN

MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur MORI COIN dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan MORI COIN? Membeli MORI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli MORI COIN. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan MORI COIN (MORI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 800.01M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan MORI COIN akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli MORI COIN (MORI)

Apa yang boleh anda lakukan dengan MORI COIN

Memiliki MORI COIN membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli MORI COIN (MORI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MORI COIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web MORI COIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MORI COIN

Berapakah nilai 1 MORI COIN pada tahun 2030?
Jika MORI COIN berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga MORI COIN berpotensi dan jangkaan ROI.
MORI COIN (MORI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang MORI COIN

MORI USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek MORI dengan leveraj. Terokai MORI dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan MORI COIN (MORI) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga MORI COIN langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
MORI/USDT
$0.02782
$0.02782
-4.68%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04120

$0.1110

$0.00006757

$0.0000328

$0.03919

$0.12063

$0.000015523

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MORI-ke-USD

Jumlah

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.02785 USD