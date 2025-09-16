Lagi Mengenai MORPHO

MORPHO Logo

MORPHOHargae(MORPHO)

1 MORPHO ke USD Harga Langsung:

$1.9672
+0.67%1D
USD
MORPHO (MORPHO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:13:58 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.9206
24J Rendah
$ 2.0075
24J Tinggi

$ 1.9206
$ 2.0075
$ 4.172571665276972
$ 0.7098719962197908
-0.62%

+0.67%

-0.22%

-0.22%

MORPHO (MORPHO) harga masa nyata ialah $ 1.9672. Sepanjang 24 jam yang lalu, MORPHO didagangkan antara $ 1.9206 rendah dan $ 2.0075 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MORPHO sepanjang masa ialah $ 4.172571665276972, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7098719962197908.

Dari segi prestasi jangka pendek, MORPHO telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -0.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MORPHO (MORPHO) Maklumat Pasaran

No.109

$ 663.53M
$ 1.10M
$ 1.97B
337.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.72%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa MORPHO ialah $ 663.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.10M. Bekalan edaran MORPHO ialah 337.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.97B.

MORPHO (MORPHO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MORPHO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.013093+0.67%
30 Hari$ -0.1153-5.54%
60 Hari$ -0.0698-3.43%
90 Hari$ +0.6257+46.64%
Perubahan Harga MORPHO Hari Ini

Hari ini, MORPHO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.013093 (+0.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMORPHO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1153 (-5.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MORPHO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MORPHO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0698 (-3.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MORPHO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.6257 (+46.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MORPHO (MORPHO)?

Semak MORPHOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MORPHO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MORPHO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MORPHO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MORPHO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MORPHO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MORPHO (MORPHO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MORPHO (MORPHO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MORPHO.

Semak MORPHO ramalan harga sekarang!

Tokenomik MORPHO (MORPHO)

Memahami tokenomik MORPHO (MORPHO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MORPHO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MORPHO (MORPHO)

Mencari cara membeli MORPHO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MORPHO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MORPHO kepada Mata Wang Tempatan

1 MORPHO(MORPHO) ke VND
51,766.868
1 MORPHO(MORPHO) ke AUD
A$2.931128
1 MORPHO(MORPHO) ke GBP
1.436056
1 MORPHO(MORPHO) ke EUR
1.652448
1 MORPHO(MORPHO) ke USD
$1.9672
1 MORPHO(MORPHO) ke MYR
RM8.26224
1 MORPHO(MORPHO) ke TRY
81.206016
1 MORPHO(MORPHO) ke JPY
¥289.1784
1 MORPHO(MORPHO) ke ARS
ARS$2,880.216864
1 MORPHO(MORPHO) ke RUB
162.88416
1 MORPHO(MORPHO) ke INR
173.21196
1 MORPHO(MORPHO) ke IDR
Rp32,249.175168
1 MORPHO(MORPHO) ke KRW
2,720.873664
1 MORPHO(MORPHO) ke PHP
112.051712
1 MORPHO(MORPHO) ke EGP
￡E.94.563304
1 MORPHO(MORPHO) ke BRL
R$10.445832
1 MORPHO(MORPHO) ke CAD
C$2.695064
1 MORPHO(MORPHO) ke BDT
239.60496
1 MORPHO(MORPHO) ke NGN
2,940.491872
1 MORPHO(MORPHO) ke COP
$7,684.375
1 MORPHO(MORPHO) ke ZAR
R.34.189936
1 MORPHO(MORPHO) ke UAH
80.989624
1 MORPHO(MORPHO) ke VES
Bs314.752
1 MORPHO(MORPHO) ke CLP
$1,868.84
1 MORPHO(MORPHO) ke PKR
Rs558.370048
1 MORPHO(MORPHO) ke KZT
1,064.491264
1 MORPHO(MORPHO) ke THB
฿62.399584
1 MORPHO(MORPHO) ke TWD
NT$59.31108
1 MORPHO(MORPHO) ke AED
د.إ7.219624
1 MORPHO(MORPHO) ke CHF
Fr1.554088
1 MORPHO(MORPHO) ke HKD
HK$15.304816
1 MORPHO(MORPHO) ke AMD
֏752.25728
1 MORPHO(MORPHO) ke MAD
.د.م17.645784
1 MORPHO(MORPHO) ke MXN
$36.039104
1 MORPHO(MORPHO) ke SAR
ريال7.377
1 MORPHO(MORPHO) ke PLN
7.062248
1 MORPHO(MORPHO) ke RON
лв8.419616
1 MORPHO(MORPHO) ke SEK
kr18.1966
1 MORPHO(MORPHO) ke BGN
лв3.24588
1 MORPHO(MORPHO) ke HUF
Ft649.235016
1 MORPHO(MORPHO) ke CZK
40.504648
1 MORPHO(MORPHO) ke KWD
د.ك0.599996
1 MORPHO(MORPHO) ke ILS
6.570448
1 MORPHO(MORPHO) ke AOA
Kz1,793.240504
1 MORPHO(MORPHO) ke BHD
.د.ب0.7396672
1 MORPHO(MORPHO) ke BMD
$1.9672
1 MORPHO(MORPHO) ke DKK
kr12.432704
1 MORPHO(MORPHO) ke HNL
L51.599656
1 MORPHO(MORPHO) ke MUR
89.0158
1 MORPHO(MORPHO) ke NAD
$34.170264
1 MORPHO(MORPHO) ke NOK
kr19.298232
1 MORPHO(MORPHO) ke NZD
$3.285224
1 MORPHO(MORPHO) ke PAB
B/.1.9672
1 MORPHO(MORPHO) ke PGK
K8.222896
1 MORPHO(MORPHO) ke QAR
ر.ق7.160608
1 MORPHO(MORPHO) ke RSD
дин.195.165912

MORPHO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MORPHO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MORPHO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MORPHO

Berapakah nilai MORPHO (MORPHO) hari ini?
Harga langsung MORPHO dalam USD ialah 1.9672 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MORPHO ke USD?
Harga semasa MORPHO ke USD ialah $ 1.9672. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MORPHO?
Had pasaran untuk MORPHO ialah $ 663.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MORPHO?
Bekalan edaran MORPHO ialah 337.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MORPHO?
MORPHO mencapai harga ATH sebanyak 4.172571665276972 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MORPHO?
MORPHO melihat harga ATL sebanyak 0.7098719962197908 USD.
Berapakah jumlah dagangan MORPHO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MORPHOialah $ 1.10M USD.
Adakah MORPHO akan naik lebih tinggi tahun ini?
MORPHO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MORPHOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:13:58 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MORPHO-ke-USD

Jumlah

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.9672 USD

Berdagang MORPHO

MORPHOUSDT
$1.9672
+0.69%

