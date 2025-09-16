Lagi Mengenai MORRA

Maklumat Harga MORRA

Kertas putih MORRA

Laman Web Rasmi MORRA

Tokenomik MORRA

Ramalan Harga MORRA

Sejarah MORRA

MORRA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MORRA-ke-Fiat

MORRA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Morra Games Logo

Morra GamesHargae(MORRA)

1 MORRA ke USD Harga Langsung:

$0.001478
$0.001478$0.001478
-1.20%1D
USD
Morra Games (MORRA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:14:05 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001462
$ 0.001462$ 0.001462
24J Rendah
$ 0.001708
$ 0.001708$ 0.001708
24J Tinggi

$ 0.001462
$ 0.001462$ 0.001462

$ 0.001708
$ 0.001708$ 0.001708

$ 0.03978371917878591
$ 0.03978371917878591$ 0.03978371917878591

$ 0.000178049391179794
$ 0.000178049391179794$ 0.000178049391179794

0.00%

-1.20%

-12.39%

-12.39%

Morra Games (MORRA) harga masa nyata ialah $ 0.001478. Sepanjang 24 jam yang lalu, MORRA didagangkan antara $ 0.001462 rendah dan $ 0.001708 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MORRA sepanjang masa ialah $ 0.03978371917878591, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000178049391179794.

Dari segi prestasi jangka pendek, MORRA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan -12.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Morra Games (MORRA) Maklumat Pasaran

No.2392

$ 612.24K
$ 612.24K$ 612.24K

$ 2.85K
$ 2.85K$ 2.85K

$ 739.00K
$ 739.00K$ 739.00K

414.24M
414.24M 414.24M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

82.84%

ETH

Had Pasaran semasa Morra Games ialah $ 612.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.85K. Bekalan edaran MORRA ialah 414.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 739.00K.

Morra Games (MORRA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Morra Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001795-1.20%
30 Hari$ -0.000362-19.68%
60 Hari$ -0.000129-8.03%
90 Hari$ +0.000098+7.10%
Perubahan Harga Morra Games Hari Ini

Hari ini, MORRA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001795 (-1.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMorra Games

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000362 (-19.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Morra Games

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MORRA mengalami perubahan sebanyak $ -0.000129 (-8.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Morra Games

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000098 (+7.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Morra Games (MORRA)?

Semak Morra Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Morra Games pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MORRA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Morra Games di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Morra Games anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Morra Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Morra Games (MORRA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Morra Games (MORRA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Morra Games.

Semak Morra Games ramalan harga sekarang!

Tokenomik Morra Games (MORRA)

Memahami tokenomik Morra Games (MORRA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MORRA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Morra Games (MORRA)

Mencari cara membeli Morra Games? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Morra Games di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MORRA kepada Mata Wang Tempatan

1 Morra Games(MORRA) ke VND
38.89357
1 Morra Games(MORRA) ke AUD
A$0.00220222
1 Morra Games(MORRA) ke GBP
0.00107894
1 Morra Games(MORRA) ke EUR
0.00124152
1 Morra Games(MORRA) ke USD
$0.001478
1 Morra Games(MORRA) ke MYR
RM0.0062076
1 Morra Games(MORRA) ke TRY
0.06101184
1 Morra Games(MORRA) ke JPY
¥0.217266
1 Morra Games(MORRA) ke ARS
ARS$2.16396936
1 Morra Games(MORRA) ke RUB
0.1223784
1 Morra Games(MORRA) ke INR
0.1301379
1 Morra Games(MORRA) ke IDR
Rp24.22950432
1 Morra Games(MORRA) ke KRW
2.04425136
1 Morra Games(MORRA) ke PHP
0.08418688
1 Morra Games(MORRA) ke EGP
￡E.0.07104746
1 Morra Games(MORRA) ke BRL
R$0.00784818
1 Morra Games(MORRA) ke CAD
C$0.00202486
1 Morra Games(MORRA) ke BDT
0.1800204
1 Morra Games(MORRA) ke NGN
2.20925528
1 Morra Games(MORRA) ke COP
$5.7734375
1 Morra Games(MORRA) ke ZAR
R.0.02568764
1 Morra Games(MORRA) ke UAH
0.06084926
1 Morra Games(MORRA) ke VES
Bs0.23648
1 Morra Games(MORRA) ke CLP
$1.4041
1 Morra Games(MORRA) ke PKR
Rs0.41951552
1 Morra Games(MORRA) ke KZT
0.79977536
1 Morra Games(MORRA) ke THB
฿0.04688216
1 Morra Games(MORRA) ke TWD
NT$0.0445617
1 Morra Games(MORRA) ke AED
د.إ0.00542426
1 Morra Games(MORRA) ke CHF
Fr0.00116762
1 Morra Games(MORRA) ke HKD
HK$0.01149884
1 Morra Games(MORRA) ke AMD
֏0.5651872
1 Morra Games(MORRA) ke MAD
.د.م0.01325766
1 Morra Games(MORRA) ke MXN
$0.02707696
1 Morra Games(MORRA) ke SAR
ريال0.0055425
1 Morra Games(MORRA) ke PLN
0.00530602
1 Morra Games(MORRA) ke RON
лв0.00632584
1 Morra Games(MORRA) ke SEK
kr0.0136715
1 Morra Games(MORRA) ke BGN
лв0.0024387
1 Morra Games(MORRA) ke HUF
Ft0.48778434
1 Morra Games(MORRA) ke CZK
0.03043202
1 Morra Games(MORRA) ke KWD
د.ك0.00045079
1 Morra Games(MORRA) ke ILS
0.00493652
1 Morra Games(MORRA) ke AOA
Kz1.34730046
1 Morra Games(MORRA) ke BHD
.د.ب0.000555728
1 Morra Games(MORRA) ke BMD
$0.001478
1 Morra Games(MORRA) ke DKK
kr0.00934096
1 Morra Games(MORRA) ke HNL
L0.03876794
1 Morra Games(MORRA) ke MUR
0.0668795
1 Morra Games(MORRA) ke NAD
$0.02567286
1 Morra Games(MORRA) ke NOK
kr0.01449918
1 Morra Games(MORRA) ke NZD
$0.00246826
1 Morra Games(MORRA) ke PAB
B/.0.001478
1 Morra Games(MORRA) ke PGK
K0.00617804
1 Morra Games(MORRA) ke QAR
ر.ق0.00537992
1 Morra Games(MORRA) ke RSD
дин.0.14663238

Morra Games Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Morra Games, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Morra Games Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Morra Games

Berapakah nilai Morra Games (MORRA) hari ini?
Harga langsung MORRA dalam USD ialah 0.001478 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MORRA ke USD?
Harga semasa MORRA ke USD ialah $ 0.001478. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Morra Games?
Had pasaran untuk MORRA ialah $ 612.24K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MORRA?
Bekalan edaran MORRA ialah 414.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MORRA?
MORRA mencapai harga ATH sebanyak 0.03978371917878591 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MORRA?
MORRA melihat harga ATL sebanyak 0.000178049391179794 USD.
Berapakah jumlah dagangan MORRA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MORRAialah $ 2.85K USD.
Adakah MORRA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MORRA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MORRAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:14:05 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MORRA-ke-USD

Jumlah

MORRA
MORRA
USD
USD

1 MORRA = 0.001478 USD

Berdagang MORRA

MORRAUSDT
$0.001478
$0.001478$0.001478
-1.20%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan