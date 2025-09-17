Apakah itu Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Tokenomik Movement (MOVE)

Memahami tokenomik Movement (MOVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Movement (MOVE)

Movement Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Movement, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Movement Berapakah nilai Movement (MOVE) hari ini? Harga langsung MOVE dalam USD ialah 0.1293 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOVE ke USD? $ 0.1293 . Lihat Harga semasa MOVE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Movement? Had pasaran untuk MOVE ialah $ 349.11M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOVE? Bekalan edaran MOVE ialah 2.70B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOVE? MOVE mencapai harga ATH sebanyak 1.448985144751115 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOVE? MOVE melihat harga ATL sebanyak 0.11177369840193155 USD . Berapakah jumlah dagangan MOVE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOVEialah $ 1.05M USD . Adakah MOVE akan naik lebih tinggi tahun ini? MOVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Movement (MOVE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

