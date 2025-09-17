Lagi Mengenai MOVE

Movement (MOVE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:55 (UTC+8)

Movement (MOVE) Maklumat Harga (USD)

Movement (MOVE) harga masa nyata ialah $ 0.1293. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOVE didagangkan antara $ 0.1221 rendah dan $ 0.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOVE sepanjang masa ialah $ 1.448985144751115, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.11177369840193155.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOVE telah berubah sebanyak +4.19% sejak sejam yang lalu, +5.49% dalam 24 jam dan +4.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ETH

Had Pasaran semasa Movement ialah $ 349.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.05M. Bekalan edaran MOVE ialah 2.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29B.

Movement (MOVE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Movement hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00689+5.49%
30 Hari$ -0.0098-7.05%
60 Hari$ -0.032-19.84%
90 Hari$ +0.0006+0.46%
Perubahan Harga Movement Hari Ini

Hari ini, MOVE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00689 (+5.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMovement

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0098 (-7.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Movement

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOVE mengalami perubahan sebanyak $ -0.032 (-19.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Movement

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0006 (+0.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Movement (MOVE)?

Semak Movementhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Movement pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOVE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Movement di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Movement anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Movement Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Movement (MOVE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Movement (MOVE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Movement.

Semak Movement ramalan harga sekarang!

Tokenomik Movement (MOVE)

Memahami tokenomik Movement (MOVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Movement (MOVE)

Mencari cara membeli Movement? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Movement di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOVE kepada Mata Wang Tempatan

Movement Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Movement, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Movement Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Movement

Berapakah nilai Movement (MOVE) hari ini?
Harga langsung MOVE dalam USD ialah 0.1293 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOVE ke USD?
Harga semasa MOVE ke USD ialah $ 0.1293. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Movement?
Had pasaran untuk MOVE ialah $ 349.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOVE?
Bekalan edaran MOVE ialah 2.70B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOVE?
MOVE mencapai harga ATH sebanyak 1.448985144751115 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOVE?
MOVE melihat harga ATL sebanyak 0.11177369840193155 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOVE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOVEialah $ 1.05M USD.
Adakah MOVE akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:03:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

