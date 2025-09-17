Lagi Mengenai MOVR

Maklumat Harga MOVR

Kertas putih MOVR

Laman Web Rasmi MOVR

Tokenomik MOVR

Ramalan Harga MOVR

Sejarah MOVR

MOVR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MOVR-ke-Fiat

MOVR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Moonriver Logo

MoonriverHargae(MOVR)

1 MOVR ke USD Harga Langsung:

$5.765
$5.765$5.765
+0.62%1D
USD
Moonriver (MOVR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:50:20 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 5.547
$ 5.547$ 5.547
24J Rendah
$ 5.772
$ 5.772$ 5.772
24J Tinggi

$ 5.547
$ 5.547$ 5.547

$ 5.772
$ 5.772$ 5.772

$ 495.7138640349697
$ 495.7138640349697$ 495.7138640349697

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+0.62%

-1.93%

-1.93%

Moonriver (MOVR) harga masa nyata ialah $ 5.764. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOVR didagangkan antara $ 5.547 rendah dan $ 5.772 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOVR sepanjang masa ialah $ 495.7138640349697, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOVR telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan -1.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moonriver (MOVR) Maklumat Pasaran

No.542

$ 57.71M
$ 57.71M$ 57.71M

$ 493.44K
$ 493.44K$ 493.44K

$ 69.72M
$ 69.72M$ 69.72M

10.01M
10.01M 10.01M

--
----

12,095,812
12,095,812 12,095,812

MOVR

Had Pasaran semasa Moonriver ialah $ 57.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 493.44K. Bekalan edaran MOVR ialah 10.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12095812. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.72M.

Moonriver (MOVR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Moonriver hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.03552+0.62%
30 Hari$ -1.414-19.70%
60 Hari$ -1.111-16.16%
90 Hari$ +0.416+7.77%
Perubahan Harga Moonriver Hari Ini

Hari ini, MOVR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.03552 (+0.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMoonriver

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.414 (-19.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Moonriver

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MOVR mengalami perubahan sebanyak $ -1.111 (-16.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Moonriver

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.416 (+7.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Moonriver (MOVR)?

Semak Moonriverhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Moonriver pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MOVR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Moonriver di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Moonriver anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Moonriver Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moonriver (MOVR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moonriver (MOVR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonriver.

Semak Moonriver ramalan harga sekarang!

Tokenomik Moonriver (MOVR)

Memahami tokenomik Moonriver (MOVR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOVR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Moonriver (MOVR)

Mencari cara membeli Moonriver? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Moonriver di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MOVR kepada Mata Wang Tempatan

1 Moonriver(MOVR) ke VND
151,679.66
1 Moonriver(MOVR) ke AUD
A$8.58836
1 Moonriver(MOVR) ke GBP
4.20772
1 Moonriver(MOVR) ke EUR
4.84176
1 Moonriver(MOVR) ke USD
$5.764
1 Moonriver(MOVR) ke MYR
RM24.2088
1 Moonriver(MOVR) ke TRY
237.88028
1 Moonriver(MOVR) ke JPY
¥841.544
1 Moonriver(MOVR) ke ARS
ARS$8,463.97288
1 Moonriver(MOVR) ke RUB
479.5648
1 Moonriver(MOVR) ke INR
506.59796
1 Moonriver(MOVR) ke IDR
Rp94,491.78816
1 Moonriver(MOVR) ke KRW
7,950.34284
1 Moonriver(MOVR) ke PHP
327.33756
1 Moonriver(MOVR) ke EGP
￡E.277.07548
1 Moonriver(MOVR) ke BRL
R$30.49156
1 Moonriver(MOVR) ke CAD
C$7.89668
1 Moonriver(MOVR) ke BDT
702.0552
1 Moonriver(MOVR) ke NGN
8,615.79664
1 Moonriver(MOVR) ke COP
$22,428.0122
1 Moonriver(MOVR) ke ZAR
R.99.83248
1 Moonriver(MOVR) ke UAH
237.30388
1 Moonriver(MOVR) ke VES
Bs922.24
1 Moonriver(MOVR) ke CLP
$5,470.036
1 Moonriver(MOVR) ke PKR
Rs1,636.05376
1 Moonriver(MOVR) ke KZT
3,119.01568
1 Moonriver(MOVR) ke THB
฿182.54588
1 Moonriver(MOVR) ke TWD
NT$173.43876
1 Moonriver(MOVR) ke AED
د.إ21.15388
1 Moonriver(MOVR) ke CHF
Fr4.49592
1 Moonriver(MOVR) ke HKD
HK$44.84392
1 Moonriver(MOVR) ke AMD
֏2,204.1536
1 Moonriver(MOVR) ke MAD
.د.م51.70308
1 Moonriver(MOVR) ke MXN
$105.42356
1 Moonriver(MOVR) ke SAR
ريال21.615
1 Moonriver(MOVR) ke PLN
20.63512
1 Moonriver(MOVR) ke RON
лв24.55464
1 Moonriver(MOVR) ke SEK
kr53.14408
1 Moonriver(MOVR) ke BGN
лв9.5106
1 Moonriver(MOVR) ke HUF
Ft1,891.68716
1 Moonriver(MOVR) ke CZK
118.10436
1 Moonriver(MOVR) ke KWD
د.ك1.752256
1 Moonriver(MOVR) ke ILS
19.19412
1 Moonriver(MOVR) ke AOA
Kz5,254.28948
1 Moonriver(MOVR) ke BHD
.د.ب2.167264
1 Moonriver(MOVR) ke BMD
$5.764
1 Moonriver(MOVR) ke DKK
kr36.25556
1 Moonriver(MOVR) ke HNL
L151.18972
1 Moonriver(MOVR) ke MUR
260.821
1 Moonriver(MOVR) ke NAD
$100.12068
1 Moonriver(MOVR) ke NOK
kr56.199
1 Moonriver(MOVR) ke NZD
$9.56824
1 Moonriver(MOVR) ke PAB
B/.5.764
1 Moonriver(MOVR) ke PGK
K24.09352
1 Moonriver(MOVR) ke QAR
ر.ق20.98096
1 Moonriver(MOVR) ke RSD
дин.568.96444

Moonriver Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Moonriver, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Moonriver Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moonriver

Berapakah nilai Moonriver (MOVR) hari ini?
Harga langsung MOVR dalam USD ialah 5.764 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOVR ke USD?
Harga semasa MOVR ke USD ialah $ 5.764. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Moonriver?
Had pasaran untuk MOVR ialah $ 57.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOVR?
Bekalan edaran MOVR ialah 10.01M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOVR?
MOVR mencapai harga ATH sebanyak 495.7138640349697 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOVR?
MOVR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOVR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOVRialah $ 493.44K USD.
Adakah MOVR akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOVR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOVRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:50:20 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MOVR-ke-USD

Jumlah

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 5.764 USD

Berdagang MOVR

MOVRUSDT
$5.765
$5.765$5.765
+0.71%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan