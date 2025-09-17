Apakah itu Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Tokenomik Moonriver (MOVR)

Memahami tokenomik Moonriver (MOVR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOVR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Moonriver Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Moonriver, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moonriver Berapakah nilai Moonriver (MOVR) hari ini? Harga langsung MOVR dalam USD ialah 5.764 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOVR ke USD? $ 5.764 . Lihat Harga semasa MOVR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Moonriver? Had pasaran untuk MOVR ialah $ 57.71M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOVR? Bekalan edaran MOVR ialah 10.01M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOVR? MOVR mencapai harga ATH sebanyak 495.7138640349697 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOVR? MOVR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MOVR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MOVRialah $ 493.44K USD . Adakah MOVR akan naik lebih tinggi tahun ini? MOVR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MOVRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

