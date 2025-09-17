Lagi Mengenai MPC

Partisia Blockchain Logo

Partisia BlockchainHargae(MPC)

1 MPC ke USD Harga Langsung:

$0.02381
$0.02381$0.02381
0.00%1D
USD
Partisia Blockchain (MPC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:41:42 (UTC+8)

Partisia Blockchain (MPC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02362
$ 0.02362$ 0.02362
24J Rendah
$ 0.0246
$ 0.0246$ 0.0246
24J Tinggi

$ 0.02362
$ 0.02362$ 0.02362

$ 0.0246
$ 0.0246$ 0.0246

$ 0.6931521212647741
$ 0.6931521212647741$ 0.6931521212647741

$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198

0.00%

0.00%

+9.42%

+9.42%

Partisia Blockchain (MPC) harga masa nyata ialah $ 0.02381. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPC didagangkan antara $ 0.02362 rendah dan $ 0.0246 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPC sepanjang masa ialah $ 0.6931521212647741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004261437024344198.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +9.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Partisia Blockchain (MPC) Maklumat Pasaran

No.1228

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

$ 23.81M
$ 23.81M$ 23.81M

366.40M
366.40M 366.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

553,810,781.8625
553,810,781.8625 553,810,781.8625

36.64%

MPC

Had Pasaran semasa Partisia Blockchain ialah $ 8.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.33K. Bekalan edaran MPC ialah 366.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 553810781.8625. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.81M.

Partisia Blockchain (MPC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Partisia Blockchain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00361+17.87%
60 Hari$ -0.00204-7.90%
90 Hari$ +0.01907+402.32%
Perubahan Harga Partisia Blockchain Hari Ini

Hari ini, MPC mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPartisia Blockchain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00361 (+17.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Partisia Blockchain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MPC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00204 (-7.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Partisia Blockchain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01907 (+402.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Partisia Blockchain (MPC)?

Semak Partisia Blockchainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Partisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Partisia Blockchain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Partisia Blockchain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MPC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Partisia Blockchain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Partisia Blockchain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Partisia Blockchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Partisia Blockchain (MPC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Partisia Blockchain (MPC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Partisia Blockchain.

Semak Partisia Blockchain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Partisia Blockchain (MPC)

Memahami tokenomik Partisia Blockchain (MPC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MPC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Partisia Blockchain (MPC)

Mencari cara membeli Partisia Blockchain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Partisia Blockchain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MPC kepada Mata Wang Tempatan

1 Partisia Blockchain(MPC) ke VND
626.56015
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AUD
A$0.0354769
1 Partisia Blockchain(MPC) ke GBP
0.0173813
1 Partisia Blockchain(MPC) ke EUR
0.0200004
1 Partisia Blockchain(MPC) ke USD
$0.02381
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MYR
RM0.100002
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TRY
0.9824006
1 Partisia Blockchain(MPC) ke JPY
¥3.47626
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ARS
ARS$34.9630802
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RUB
1.980992
1 Partisia Blockchain(MPC) ke INR
2.0948038
1 Partisia Blockchain(MPC) ke IDR
Rp390.3278064
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KRW
32.8413711
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PHP
1.3535985
1 Partisia Blockchain(MPC) ke EGP
￡E.1.1447848
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BRL
R$0.1259549
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CAD
C$0.0326197
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BDT
2.900058
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NGN
35.5902356
1 Partisia Blockchain(MPC) ke COP
$92.6459005
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ZAR
R.0.4126273
1 Partisia Blockchain(MPC) ke UAH
0.9802577
1 Partisia Blockchain(MPC) ke VES
Bs3.8096
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CLP
$22.59569
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PKR
Rs6.7582304
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KZT
12.8840672
1 Partisia Blockchain(MPC) ke THB
฿0.7540627
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TWD
NT$0.7164429
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AED
د.إ0.0873827
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CHF
Fr0.0185718
1 Partisia Blockchain(MPC) ke HKD
HK$0.1852418
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AMD
֏9.104944
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MAD
.د.م0.2135757
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MXN
$0.4352468
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SAR
ريال0.0892875
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PLN
0.0852398
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RON
лв0.1014306
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SEK
kr0.2192901
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BGN
лв0.0392865
1 Partisia Blockchain(MPC) ke HUF
Ft7.8063466
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CZK
0.4873907
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KWD
د.ك0.00723824
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ILS
0.0792873
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AOA
Kz21.7044817
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BHD
.د.ب0.00897637
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BMD
$0.02381
1 Partisia Blockchain(MPC) ke DKK
kr0.1495268
1 Partisia Blockchain(MPC) ke HNL
L0.6245363
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MUR
1.0774025
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NAD
$0.4135797
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NOK
kr0.2321475
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NZD
$0.0395246
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PAB
B/.0.02381
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PGK
K0.0995258
1 Partisia Blockchain(MPC) ke QAR
ر.ق0.0866684
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RSD
дин.2.3493327

Partisia Blockchain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Partisia Blockchain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Partisia Blockchain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Partisia Blockchain

Berapakah nilai Partisia Blockchain (MPC) hari ini?
Harga langsung MPC dalam USD ialah 0.02381 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MPC ke USD?
Harga semasa MPC ke USD ialah $ 0.02381. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Partisia Blockchain?
Had pasaran untuk MPC ialah $ 8.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MPC?
Bekalan edaran MPC ialah 366.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MPC?
MPC mencapai harga ATH sebanyak 0.6931521212647741 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MPC?
MPC melihat harga ATL sebanyak 0.004261437024344198 USD.
Berapakah jumlah dagangan MPC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MPCialah $ 13.33K USD.
Adakah MPC akan naik lebih tinggi tahun ini?
MPC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MPCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:41:42 (UTC+8)

Partisia Blockchain (MPC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

