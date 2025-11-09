Meridian Harga Hari Ini

Harga langsung Meridian (MRDN) hari ini ialah $ 0.0589, dengan 7.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MRDN kepada USD penukaran adalah $ 0.0589 setiap MRDN.

Meridian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MRDN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MRDN didagangkan antara $ 0.05191 (rendah) dan $ 0.06746 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MRDN dipindahkan +2.32% dalam sejam terakhir dan -55.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.44K.

Meridian (MRDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Meridian ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.44K. Bekalan edaran MRDN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.