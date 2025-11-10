Tokenomik Meridian (MRDN)

Lihat cerapan utama tentang Meridian (MRDN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:08:57 (UTC+8)
Meridian (MRDN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Meridian (MRDN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.06759
$ 0.06759$ 0.06759

Meridian (MRDN) Maklumat

MRDN provides on-chain payment rails for autonomous agents on Base, enabling micropayments and settlements via open-source proxy contracts like x402.

Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xE57E601c06689D3e2BF7DB7bebb14B4ff28400C6

Tokenomik Meridian (MRDN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Meridian (MRDN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MRDN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MRDN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MRDN, terokai MRDN harga langsung token!

