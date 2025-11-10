Tokenomik Project Merlin (MRLN)

Lihat cerapan utama tentang Project Merlin (MRLN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:09:04 (UTC+8)
Project Merlin (MRLN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Project Merlin (MRLN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.10386
$ 0.10386$ 0.10386
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

Project Merlin (MRLN) Maklumat

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Laman Web Rasmi:
https://projectmerlin.io
Kertas putih:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Tokenomik Project Merlin (MRLN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Project Merlin (MRLN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MRLN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MRLN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MRLN, terokai MRLN harga langsung token!

Cara Membeli MRLN

Berminat untuk menambah Project Merlin (MRLN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MRLN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Project Merlin (MRLN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MRLN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MRLN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MRLN? Halaman ramalan harga MRLN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

