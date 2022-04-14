Tokenomik Misbloc (MSB)

Lihat cerapan utama tentang Misbloc (MSB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Misbloc (MSB) Maklumat

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

Laman Web Rasmi:
http://misblock.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824

Misbloc (MSB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Misbloc (MSB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 363.29K
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 199.02M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 547.62K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.5397
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0018254
Tokenomik Misbloc (MSB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Misbloc (MSB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MSB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MSB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MSB, terokai MSB harga langsung token!

