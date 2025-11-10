Microsoft Harga Hari Ini

Harga langsung Microsoft (MSFTON) hari ini ialah $ 498.03, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSFTON kepada USD penukaran adalah $ 498.03 setiap MSFTON.

Microsoft kini berada pada kedudukan #1706 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.45M, dengan bekalan edaran sebanyak 4.93K MSFTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSFTON didagangkan antara $ 497.8 (rendah) dan $ 498.13 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 554.1140723930895, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 492.8458515171225.

Dalam prestasi jangka pendek, MSFTON dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -3.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.41K.

Microsoft (MSFTON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1706 Modal Pasaran $ 2.45M Kelantangan (24J) $ 55.41K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.45M Bekalan Peredaran 4.93K Jumlah Bekalan 4,926.82474263 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Microsoft ialah $ 2.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.41K. Bekalan edaran MSFTON ialah 4.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4926.82474263. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.45M.