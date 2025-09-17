Lagi Mengenai MSQ

$5.034
+0.27%1D
MSQUARE (MSQ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:42:23 (UTC+8)

MSQUARE (MSQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 5.02
24J Rendah
$ 7.422
24J Tinggi

$ 5.02
$ 7.422
$ 24.250265098224798
$ 0.16930807804791836
-0.24%

+0.27%

-56.02%

-56.02%

MSQUARE (MSQ) harga masa nyata ialah $ 5.039. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSQ didagangkan antara $ 5.02 rendah dan $ 7.422 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSQ sepanjang masa ialah $ 24.250265098224798, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.16930807804791836.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSQ telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -56.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MSQUARE (MSQ) Maklumat Pasaran

No.703

$ 30.18M
$ 56.89K
$ 130.59M
5.99M
25,916,431
25,916,431
23.11%

MATIC

Had Pasaran semasa MSQUARE ialah $ 30.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.89K. Bekalan edaran MSQ ialah 5.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25916431. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.59M.

MSQUARE (MSQ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MSQUARE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01356+0.27%
30 Hari$ -7.224-58.91%
60 Hari$ -8.697-63.32%
90 Hari$ -9.387-65.08%
Perubahan Harga MSQUARE Hari Ini

Hari ini, MSQ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01356 (+0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMSQUARE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -7.224 (-58.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MSQUARE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MSQ mengalami perubahan sebanyak $ -8.697 (-63.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MSQUARE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -9.387 (-65.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

MSQUARE Ramalan Harga (USD)

MSQ kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MSQUARE

Berapakah nilai MSQUARE (MSQ) hari ini?
Harga langsung MSQ dalam USD ialah 5.039 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MSQ ke USD?
Harga semasa MSQ ke USD ialah $ 5.039. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MSQUARE?
Had pasaran untuk MSQ ialah $ 30.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MSQ?
Bekalan edaran MSQ ialah 5.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MSQ?
MSQ mencapai harga ATH sebanyak 24.250265098224798 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MSQ?
MSQ melihat harga ATL sebanyak 0.16930807804791836 USD.
Berapakah jumlah dagangan MSQ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MSQialah $ 56.89K USD.
Adakah MSQ akan naik lebih tinggi tahun ini?
MSQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MSQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:42:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

