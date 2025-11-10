BursaDEX+
Harga MicroStrategy langsung hari ini ialah 240.58 USD.MSTRON modal pasaran ialah 353,228.5074621472 USD. Jejaki masa nyata MSTRON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

MicroStrategy Logo

MicroStrategyHargae(MSTRON)

1 MSTRON ke USD Harga Langsung:

-0.01%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:14:37 (UTC+8)

MicroStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung MicroStrategy (MSTRON) hari ini ialah $ 240.58, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSTRON kepada USD penukaran adalah $ 240.58 setiap MSTRON.

MicroStrategy kini berada pada kedudukan #2635 mengikut permodalan pasaran pada $ 353.23K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.47K MSTRON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSTRON didagangkan antara $ 239.86 (rendah) dan $ 245.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 363.23027862767054, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 220.73947660226378.

Dalam prestasi jangka pendek, MSTRON dipindahkan -0.79% dalam sejam terakhir dan -11.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.95K.

MicroStrategy (MSTRON) Maklumat Pasaran

No.2635

ETH

Had Pasaran semasa MicroStrategy ialah $ 353.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.95K. Bekalan edaran MSTRON ialah 1.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1468.23720784. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 353.23K.

MicroStrategy Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.79%

-0.01%

-11.81%

-11.81%

MicroStrategy (MSTRON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MicroStrategy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0241-0.01%
30 Hari$ -68.69-22.22%
60 Hari$ -85.39-26.20%
90 Hari$ -39.42-14.08%
Perubahan Harga MicroStrategy Hari Ini

Hari ini, MSTRON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0241 (-0.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMicroStrategy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -68.69 (-22.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MicroStrategy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MSTRON mengalami perubahan sebanyak $ -85.39 (-26.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MicroStrategy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -39.42 (-14.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MicroStrategy (MSTRON)?

Semak MicroStrategyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk MicroStrategy

Cerapan dipacu AI yang menganalisis MicroStrategy pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga MicroStrategy?

MicroStrategy (MSTR) stock price is influenced by: Bitcoin price movements (primary driver due to large BTC holdings), overall crypto market sentiment, company's business intelligence software performance, institutional adoption of Bitcoin, regulatory news affecting crypto, macroeconomic factors like interest rates and inflation, trading volume and liquidity, market speculation, and quarterly earnings reports showing both operational results and Bitcoin portfolio valuation changes.

Mengapa orang ingin tahu harga MicroStrategy hari ini?

People want to know MicroStrategy's price today because it's heavily tied to Bitcoin performance. As one of the largest corporate Bitcoin holders, MSTR stock moves closely with crypto markets. Investors track it as a Bitcoin proxy, for trading decisions, portfolio management, and to gauge institutional crypto sentiment.

Ramalan Harga untuk MicroStrategy

MicroStrategy (MSTRON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MSTRON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
MicroStrategy (MSTRON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MicroStrategy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga MicroStrategy yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MSTRON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik MicroStrategy Ramalan Harga.

Perihal MicroStrategy

MSTRON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on decentralization, scalability, and security. MSTRON uses a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity of transactions and reduce the risk of double-spending. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the ecosystem through a process known as mining. MSTRON is typically used for online transactions, digital asset management, and as a medium of exchange within its ecosystem. It is part of a broader movement towards decentralized finance and digital currencies.

Bagaimana untuk membeli & Melabur MicroStrategy dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan MicroStrategy? Membeli MSTRON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli MicroStrategy. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan MicroStrategy (MSTRON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.47K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan MicroStrategy akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan MicroStrategy

Memiliki MicroStrategy membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli MicroStrategy (MSTRON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MicroStrategy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web MicroStrategy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MicroStrategy

Berapakah nilai 1 MicroStrategy pada tahun 2030?
Jika MicroStrategy berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga MicroStrategy berpotensi dan jangkaan ROI.
MicroStrategy (MSTRON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

