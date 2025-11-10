MicroStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung MicroStrategy (MSTRON) hari ini ialah $ 240.58, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSTRON kepada USD penukaran adalah $ 240.58 setiap MSTRON.

MicroStrategy kini berada pada kedudukan #2635 mengikut permodalan pasaran pada $ 353.23K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.47K MSTRON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSTRON didagangkan antara $ 239.86 (rendah) dan $ 245.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 363.23027862767054, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 220.73947660226378.

Dalam prestasi jangka pendek, MSTRON dipindahkan -0.79% dalam sejam terakhir dan -11.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.95K.

MicroStrategy (MSTRON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2635 Modal Pasaran $ 353.23K$ 353.23K $ 353.23K Kelantangan (24J) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 353.23K$ 353.23K $ 353.23K Bekalan Peredaran 1.47K 1.47K 1.47K Jumlah Bekalan 1,468.23720784 1,468.23720784 1,468.23720784 Rantaian Blok Awam ETH

