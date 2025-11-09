MTC Harga Hari Ini

Harga langsung MTC (MTC) hari ini ialah $ 0.01438, dengan 1.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MTC kepada USD penukaran adalah $ 0.01438 setiap MTC.

MTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MTC didagangkan antara $ 0.0136 (rendah) dan $ 0.01509 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MTC dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan +16.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 49.66K.

MTC (MTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 49.66K$ 49.66K $ 49.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.76M$ 28.76M $ 28.76M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Rantaian Blok Awam METACOIN

