MTP Harga Hari Ini

Harga langsung MTP (MTP) hari ini ialah $ 0.0006659, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MTP kepada USD penukaran adalah $ 0.0006659 setiap MTP.

MTP kini berada pada kedudukan #2359 mengikut permodalan pasaran pada $ 585.99K, dengan bekalan edaran sebanyak 880.00M MTP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MTP didagangkan antara $ 0.000653 (rendah) dan $ 0.000833 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.05713413468944079, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000592581178461329.

Dalam prestasi jangka pendek, MTP dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -22.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 144.90K.

MTP (MTP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2359 Modal Pasaran $ 585.99K$ 585.99K $ 585.99K Kelantangan (24J) $ 144.90K$ 144.90K $ 144.90K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 665.90K$ 665.90K $ 665.90K Bekalan Peredaran 880.00M 880.00M 880.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 88.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa MTP ialah $ 585.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 144.90K. Bekalan edaran MTP ialah 880.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 665.90K.