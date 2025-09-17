Apakah itu Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Meter Governance Berapakah nilai Meter Governance (MTRG) hari ini? Harga langsung MTRG dalam USD ialah 0.09988 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MTRG ke USD? $ 0.09988 . Lihat Harga semasa MTRG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Meter Governance? Had pasaran untuk MTRG ialah $ 3.22M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MTRG? Bekalan edaran MTRG ialah 32.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MTRG? MTRG mencapai harga ATH sebanyak 33.5469599 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MTRG? MTRG melihat harga ATL sebanyak 0.06497699475111687 USD . Berapakah jumlah dagangan MTRG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MTRGialah $ 55.51K USD . Adakah MTRG akan naik lebih tinggi tahun ini? MTRG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MTRGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Meter Governance (MTRG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

