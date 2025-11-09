Metti Token Harga Hari Ini

Harga langsung Metti Token (MTT) hari ini ialah $ 33.48, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MTT kepada USD penukaran adalah $ 33.48 setiap MTT.

Metti Token kini berada pada kedudukan #3716 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 MTT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MTT didagangkan antara $ 32.51 (rendah) dan $ 34.3 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 159.13148291639322, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3.009680156954041.

Dalam prestasi jangka pendek, MTT dipindahkan -1.07% dalam sejam terakhir dan +3.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 356.65K.

Metti Token (MTT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3716 Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 356.65K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 167.40M Bekalan Peredaran 0.00 Bekalan Maks 5,000,000 Jumlah Bekalan 4,998,730 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

