Tokenomik Metti Token (MTT)

Lihat cerapan utama tentang Metti Token (MTT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:30:26 (UTC+8)
USD

Metti Token (MTT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Metti Token (MTT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 167.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 210.26
Terendah Sepanjang Masa:
$ 3.009680156954041
Harga Semasa:
$ 33.48
Metti Token (MTT) Maklumat

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Laman Web Rasmi:
https://onfa.io/
Kertas putih:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Tokenomik Metti Token (MTT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Metti Token (MTT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MTT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MTT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MTT, terokai MTT harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

