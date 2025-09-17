Lagi Mengenai MTV

Maklumat Harga MTV

Kertas putih MTV

Laman Web Rasmi MTV

Tokenomik MTV

Ramalan Harga MTV

Sejarah MTV

MTV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MTV-ke-Fiat

MTV Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MultiVAC Logo

MultiVACHargae(MTV)

1 MTV ke USD Harga Langsung:

$0.0004871
$0.0004871$0.0004871
-0.12%1D
USD
MultiVAC (MTV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:42:38 (UTC+8)

MultiVAC (MTV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004854
$ 0.0004854$ 0.0004854
24J Rendah
$ 0.0004917
$ 0.0004917$ 0.0004917
24J Tinggi

$ 0.0004854
$ 0.0004854$ 0.0004854

$ 0.0004917
$ 0.0004917$ 0.0004917

$ 0.029173896178550714
$ 0.029173896178550714$ 0.029173896178550714

$ 0.000147627103478
$ 0.000147627103478$ 0.000147627103478

+0.04%

-0.12%

+2.52%

+2.52%

MultiVAC (MTV) harga masa nyata ialah $ 0.0004871. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTV didagangkan antara $ 0.0004854 rendah dan $ 0.0004917 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTV sepanjang masa ialah $ 0.029173896178550714, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000147627103478.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTV telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +2.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MultiVAC (MTV) Maklumat Pasaran

No.1941

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 141.88K
$ 141.88K$ 141.88K

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

3.59B
3.59B 3.59B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2019-04-09 00:00:00

$ 0.006
$ 0.006$ 0.006

ETH

Had Pasaran semasa MultiVAC ialah $ 1.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 141.88K. Bekalan edaran MTV ialah 3.59B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.87M.

MultiVAC (MTV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MultiVAC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000585-0.12%
30 Hari$ -0.0001038-17.57%
60 Hari$ +0.0001744+55.77%
90 Hari$ +0.0001968+67.79%
Perubahan Harga MultiVAC Hari Ini

Hari ini, MTV mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000585 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMultiVAC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001038 (-17.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MultiVAC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MTV mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001744 (+55.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MultiVAC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001968 (+67.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MultiVAC (MTV)?

Semak MultiVAChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MultiVAC (MTV)

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

MultiVAC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MultiVAC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MTV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MultiVAC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MultiVAC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MultiVAC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MultiVAC (MTV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MultiVAC (MTV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MultiVAC.

Semak MultiVAC ramalan harga sekarang!

Tokenomik MultiVAC (MTV)

Memahami tokenomik MultiVAC (MTV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MTV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MultiVAC (MTV)

Mencari cara membeli MultiVAC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MultiVAC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MTV kepada Mata Wang Tempatan

1 MultiVAC(MTV) ke VND
12.8180365
1 MultiVAC(MTV) ke AUD
A$0.000725779
1 MultiVAC(MTV) ke GBP
0.000355583
1 MultiVAC(MTV) ke EUR
0.000409164
1 MultiVAC(MTV) ke USD
$0.0004871
1 MultiVAC(MTV) ke MYR
RM0.00204582
1 MultiVAC(MTV) ke TRY
0.020097746
1 MultiVAC(MTV) ke JPY
¥0.0711166
1 MultiVAC(MTV) ke ARS
ARS$0.715267382
1 MultiVAC(MTV) ke RUB
0.04052672
1 MultiVAC(MTV) ke INR
0.042855058
1 MultiVAC(MTV) ke IDR
Rp7.985244624
1 MultiVAC(MTV) ke KRW
0.671861901
1 MultiVAC(MTV) ke PHP
0.027691635
1 MultiVAC(MTV) ke EGP
￡E.0.023419768
1 MultiVAC(MTV) ke BRL
R$0.002576759
1 MultiVAC(MTV) ke CAD
C$0.000667327
1 MultiVAC(MTV) ke BDT
0.05932878
1 MultiVAC(MTV) ke NGN
0.728097596
1 MultiVAC(MTV) ke COP
$1.895330455
1 MultiVAC(MTV) ke ZAR
R.0.008441443
1 MultiVAC(MTV) ke UAH
0.020053907
1 MultiVAC(MTV) ke VES
Bs0.077936
1 MultiVAC(MTV) ke CLP
$0.4622579
1 MultiVAC(MTV) ke PKR
Rs0.138258464
1 MultiVAC(MTV) ke KZT
0.263579552
1 MultiVAC(MTV) ke THB
฿0.015426457
1 MultiVAC(MTV) ke TWD
NT$0.014656839
1 MultiVAC(MTV) ke AED
د.إ0.001787657
1 MultiVAC(MTV) ke CHF
Fr0.000379938
1 MultiVAC(MTV) ke HKD
HK$0.003789638
1 MultiVAC(MTV) ke AMD
֏0.18626704
1 MultiVAC(MTV) ke MAD
.د.م0.004369287
1 MultiVAC(MTV) ke MXN
$0.008904188
1 MultiVAC(MTV) ke SAR
ريال0.001826625
1 MultiVAC(MTV) ke PLN
0.001743818
1 MultiVAC(MTV) ke RON
лв0.002075046
1 MultiVAC(MTV) ke SEK
kr0.004486191
1 MultiVAC(MTV) ke BGN
лв0.000803715
1 MultiVAC(MTV) ke HUF
Ft0.159700606
1 MultiVAC(MTV) ke CZK
0.009970937
1 MultiVAC(MTV) ke KWD
د.ك0.0001480784
1 MultiVAC(MTV) ke ILS
0.001622043
1 MultiVAC(MTV) ke AOA
Kz0.444025747
1 MultiVAC(MTV) ke BHD
.د.ب0.0001836367
1 MultiVAC(MTV) ke BMD
$0.0004871
1 MultiVAC(MTV) ke DKK
kr0.003058988
1 MultiVAC(MTV) ke HNL
L0.012776633
1 MultiVAC(MTV) ke MUR
0.022041275
1 MultiVAC(MTV) ke NAD
$0.008460927
1 MultiVAC(MTV) ke NOK
kr0.004749225
1 MultiVAC(MTV) ke NZD
$0.000808586
1 MultiVAC(MTV) ke PAB
B/.0.0004871
1 MultiVAC(MTV) ke PGK
K0.002036078
1 MultiVAC(MTV) ke QAR
ر.ق0.001773044
1 MultiVAC(MTV) ke RSD
дин.0.048062157

MultiVAC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MultiVAC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MultiVAC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MultiVAC

Berapakah nilai MultiVAC (MTV) hari ini?
Harga langsung MTV dalam USD ialah 0.0004871 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MTV ke USD?
Harga semasa MTV ke USD ialah $ 0.0004871. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MultiVAC?
Had pasaran untuk MTV ialah $ 1.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MTV?
Bekalan edaran MTV ialah 3.59B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MTV?
MTV mencapai harga ATH sebanyak 0.029173896178550714 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MTV?
MTV melihat harga ATL sebanyak 0.000147627103478 USD.
Berapakah jumlah dagangan MTV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MTVialah $ 141.88K USD.
Adakah MTV akan naik lebih tinggi tahun ini?
MTV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MTVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:42:38 (UTC+8)

MultiVAC (MTV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MTV-ke-USD

Jumlah

MTV
MTV
USD
USD

1 MTV = 0.0004871 USD

Berdagang MTV

MTVUSDT
$0.0004871
$0.0004871$0.0004871
-0.12%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan