Apakah itu MultiVAC (MTV)

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

Tokenomik MultiVAC (MTV)

Memahami tokenomik MultiVAC (MTV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MTV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

MultiVAC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MultiVAC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MultiVAC Berapakah nilai MultiVAC (MTV) hari ini? Harga langsung MTV dalam USD ialah 0.0004871 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MTV ke USD? $ 0.0004871 . Lihat Harga semasa MTV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MultiVAC? Had pasaran untuk MTV ialah $ 1.75M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MTV? Bekalan edaran MTV ialah 3.59B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MTV? MTV mencapai harga ATH sebanyak 0.029173896178550714 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MTV? MTV melihat harga ATL sebanyak 0.000147627103478 USD . Berapakah jumlah dagangan MTV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MTVialah $ 141.88K USD . Adakah MTV akan naik lebih tinggi tahun ini? MTV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MTVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

