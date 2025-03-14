Tokenomik MUBARAK (MUBARAK)
MUBARAK (MUBARAK) Maklumat
Congratulations, representing the meaning of 'celebration' or 'auspiciousness' in the Middle East.
MUBARAK (MUBARAK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MUBARAK (MUBARAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi MUBARAK (MUBARAK)
Terokai lebih mendalam tentang cara token MUBARAK dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Overview
Mubarak (MUBARAK) is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) via the Four.meme launchpad in March 2025. It quickly gained attention due to high-profile purchases (notably by Binance founder Changpeng Zhao) and rapid price surges, but its token economics remain relatively simple and typical of meme coins, with limited disclosures on advanced mechanisms.
Issuance Mechanism
- Launch: Mubarak was launched on the BSC-based Four.meme platform on March 14, 2025.
- Initial Distribution: The token was made available for public trading immediately after launch, with no evidence of a staged or vesting-based release.
- No Ongoing Issuance: There is no indication of ongoing inflation, mining, or staking-based issuance. The entire supply appears to have been released at launch or shortly thereafter.
Allocation Mechanism
There is no official, detailed allocation table disclosed by the project team. However, based on available information and typical meme coin practices, the following can be inferred:
|Allocation Category
|Description / Notes
|Public Sale
|Tokens were made available for public trading on launch via DEXs like PancakeSwap.
|Team/Founders
|No explicit allocation disclosed; typical for meme coins to have some team reserves.
|Community/Marketing
|No evidence of airdrops, incentive pools, or ecosystem funds.
|Investors
|No formal private sale or investor allocation reported.
Note: The lack of a published allocation breakdown is a risk factor for transparency and governance.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: Mubarak is primarily a speculative asset, with no stated utility beyond trading and holding for potential price appreciation.
- Incentives: There are no disclosed staking, yield farming, or protocol incentive mechanisms. The main incentive is speculative trading, driven by hype, social media, and exchange listings.
- Exchange Listings: The token was listed on major exchanges (e.g., Binance, Bitget, OKX) and included in perpetual futures markets, which further fueled speculative interest.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Locking: There is no evidence of token locking, vesting, or time-based restrictions for any category of holders. Tokens appear to be fully liquid upon receipt.
- Unlocking: No scheduled unlocks or vesting events have been reported. All tokens are tradable immediately after launch.
Token Supply and Circulation
- Supply: The total supply and circulating supply figures are not explicitly disclosed in the available sources, but the rapid price movements and large trading volumes suggest a significant portion of the supply is in circulation.
- Foundation/Investor Activity: The BNB Chain Foundation reportedly purchased Mubarak tokens as part of its incentive program, but this does not appear to be tied to a vesting or lockup schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Mubarak (MUBARAK) Details
|Issuance
|One-time launch, no ongoing inflation or mining
|Allocation
|No official breakdown; presumed public sale with possible team reserves
|Usage/Incentives
|Purely speculative; no staking, yield, or protocol utility
|Locking/Unlocking
|No lockups or vesting; tokens are fully liquid
|Unlocking Time
|Not applicable; all tokens tradable at launch
Critical Analysis & Implications
- Transparency: The absence of a detailed allocation and vesting schedule is a significant risk, as it leaves open the possibility of large, undisclosed holder concentrations and potential for market manipulation.
- Speculative Nature: Mubarak’s value is driven almost entirely by social media hype, influencer activity, and exchange listings, rather than intrinsic utility or protocol incentives.
- No Sustainable Incentives: Without staking, yield, or ecosystem rewards, long-term engagement is unlikely unless new utility is introduced.
- Market Volatility: The token has experienced extreme price swings, with rapid surges and corrections, typical of meme coins lacking fundamental value drivers.
- Foundation Purchases: The BNB Chain Foundation’s acquisition of Mubarak tokens is part of a broader incentive program, but does not appear to impact the token’s economics in terms of lockups or vesting.
Conclusion
Mubarak exemplifies the meme coin model: rapid launch, immediate liquidity, and speculative trading with minimal transparency or advanced tokenomic features. Investors should exercise caution, as the lack of formal allocation, locking, and incentive mechanisms increases both risk and volatility. The token’s future will likely depend on continued social media momentum and exchange support, rather than sustainable economic design.
Tokenomik MUBARAK (MUBARAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik MUBARAK (MUBARAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MUBARAK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MUBARAK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MUBARAK, terokai MUBARAK harga langsung token!
