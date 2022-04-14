Tokenomik Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Maklumat
Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MUDOL2 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MUDOL2 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MUDOL2, terokai MUDOL2 harga langsung token!
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga MUDOL2 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
MUDOL2 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MUDOL2? Halaman ramalan harga MUDOL2 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
