Tokenomik Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Lihat cerapan utama tentang Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Maklumat

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Laman Web Rasmi:
https://mudol2.com/
Kertas putih:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.44K
$ 12.44K
Jumlah Bekalan:
$ 331.27M
$ 331.27M
Bekalan Edaran:
$ 21.75M
$ 21.75M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 189.48K
$ 189.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.645
$ 0.645
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00090109309026035
$ 0.00090109309026035
Harga Semasa:
$ 0.000572
$ 0.000572

Tokenomik Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MUDOL2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MUDOL2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MUDOL2, terokai MUDOL2 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.