Micron Technology Harga Hari Ini

Harga langsung Micron Technology (MUON) hari ini ialah $ 239.59, dengan 9.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MUON kepada USD penukaran adalah $ 239.59 setiap MUON.

Micron Technology kini berada pada kedudukan #1821 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.90M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.95K MUON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUON didagangkan antara $ 217.64 (rendah) dan $ 431.86 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 247.96115473795803, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 117.45321659889592.

Dalam prestasi jangka pendek, MUON dipindahkan -37.25% dalam sejam terakhir dan +6.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 103.14K.

Micron Technology (MUON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1821 Modal Pasaran $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Kelantangan (24J) $ 103.14K$ 103.14K $ 103.14K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Bekalan Peredaran 7.95K 7.95K 7.95K Jumlah Bekalan 7,949.2690326 7,949.2690326 7,949.2690326 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Micron Technology ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 103.14K. Bekalan edaran MUON ialah 7.95K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7949.2690326. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.90M.