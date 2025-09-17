Lagi Mengenai MUSKIT

Musk It Logo

Musk ItHargae(MUSKIT)

1 MUSKIT ke USD Harga Langsung:

$0.0003682
$0.0003682$0.0003682
+0.19%1D
USD
Musk It (MUSKIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:42:59 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003234
$ 0.0003234$ 0.0003234
24J Rendah
$ 0.0003808
$ 0.0003808$ 0.0003808
24J Tinggi

$ 0.0003234
$ 0.0003234$ 0.0003234

$ 0.0003808
$ 0.0003808$ 0.0003808

$ 0.3322339056053262
$ 0.3322339056053262$ 0.3322339056053262

$ 0.00031016220737761
$ 0.00031016220737761$ 0.00031016220737761

-0.06%

+0.19%

-8.53%

-8.53%

Musk It (MUSKIT) harga masa nyata ialah $ 0.0003682. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUSKIT didagangkan antara $ 0.0003234 rendah dan $ 0.0003808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUSKIT sepanjang masa ialah $ 0.3322339056053262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00031016220737761.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUSKIT telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -8.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Musk It (MUSKIT) Maklumat Pasaran

No.2618

$ 368.20K
$ 368.20K

$ 52.92K
$ 52.92K

$ 368.20K
$ 368.20K$ 368.20K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Musk It ialah $ 368.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.92K. Bekalan edaran MUSKIT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 368.20K.

Musk It (MUSKIT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Musk It hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000698+0.19%
30 Hari$ -0.0002019-35.42%
60 Hari$ -0.0003164-46.22%
90 Hari$ -0.0001669-31.20%
Perubahan Harga Musk It Hari Ini

Hari ini, MUSKIT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000698 (+0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMusk It

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002019 (-35.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Musk It

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MUSKIT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0003164 (-46.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Musk It

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0001669 (-31.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Musk It (MUSKIT)?

Semak Musk Ithalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Musk It pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MUSKIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Musk It di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Musk It anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Musk It Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Musk It (MUSKIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Musk It (MUSKIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Musk It.

Semak Musk It ramalan harga sekarang!

Tokenomik Musk It (MUSKIT)

Memahami tokenomik Musk It (MUSKIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MUSKIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Musk It (MUSKIT)

Mencari cara membeli Musk It? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Musk It di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MUSKIT kepada Mata Wang Tempatan

1 Musk It(MUSKIT) ke VND
9.689183
1 Musk It(MUSKIT) ke AUD
A$0.000548618
1 Musk It(MUSKIT) ke GBP
0.000268786
1 Musk It(MUSKIT) ke EUR
0.000309288
1 Musk It(MUSKIT) ke USD
$0.0003682
1 Musk It(MUSKIT) ke MYR
RM0.00154644
1 Musk It(MUSKIT) ke TRY
0.015191932
1 Musk It(MUSKIT) ke JPY
¥0.0537572
1 Musk It(MUSKIT) ke ARS
ARS$0.540672244
1 Musk It(MUSKIT) ke RUB
0.03063424
1 Musk It(MUSKIT) ke INR
0.032394236
1 Musk It(MUSKIT) ke IDR
Rp6.036064608
1 Musk It(MUSKIT) ke KRW
0.507861942
1 Musk It(MUSKIT) ke PHP
0.02093217
1 Musk It(MUSKIT) ke EGP
￡E.0.017703056
1 Musk It(MUSKIT) ke BRL
R$0.001947778
1 Musk It(MUSKIT) ke CAD
C$0.000504434
1 Musk It(MUSKIT) ke BDT
0.04484676
1 Musk It(MUSKIT) ke NGN
0.550370632
1 Musk It(MUSKIT) ke COP
$1.43268461
1 Musk It(MUSKIT) ke ZAR
R.0.006380906
1 Musk It(MUSKIT) ke UAH
0.015158794
1 Musk It(MUSKIT) ke VES
Bs0.058912
1 Musk It(MUSKIT) ke CLP
$0.3494218
1 Musk It(MUSKIT) ke PKR
Rs0.104509888
1 Musk It(MUSKIT) ke KZT
0.199240384
1 Musk It(MUSKIT) ke THB
฿0.011660894
1 Musk It(MUSKIT) ke TWD
NT$0.011079138
1 Musk It(MUSKIT) ke AED
د.إ0.001351294
1 Musk It(MUSKIT) ke CHF
Fr0.000287196
1 Musk It(MUSKIT) ke HKD
HK$0.002864596
1 Musk It(MUSKIT) ke AMD
֏0.14079968
1 Musk It(MUSKIT) ke MAD
.د.م0.003302754
1 Musk It(MUSKIT) ke MXN
$0.006730696
1 Musk It(MUSKIT) ke SAR
ريال0.00138075
1 Musk It(MUSKIT) ke PLN
0.001318156
1 Musk It(MUSKIT) ke RON
лв0.001568532
1 Musk It(MUSKIT) ke SEK
kr0.003391122
1 Musk It(MUSKIT) ke BGN
лв0.00060753
1 Musk It(MUSKIT) ke HUF
Ft0.120718052
1 Musk It(MUSKIT) ke CZK
0.007537054
1 Musk It(MUSKIT) ke KWD
د.ك0.0001119328
1 Musk It(MUSKIT) ke ILS
0.001226106
1 Musk It(MUSKIT) ke AOA
Kz0.335640074
1 Musk It(MUSKIT) ke BHD
.د.ب0.0001388114
1 Musk It(MUSKIT) ke BMD
$0.0003682
1 Musk It(MUSKIT) ke DKK
kr0.002312296
1 Musk It(MUSKIT) ke HNL
L0.009657886
1 Musk It(MUSKIT) ke MUR
0.01666105
1 Musk It(MUSKIT) ke NAD
$0.006395634
1 Musk It(MUSKIT) ke NOK
kr0.00358995
1 Musk It(MUSKIT) ke NZD
$0.000611212
1 Musk It(MUSKIT) ke PAB
B/.0.0003682
1 Musk It(MUSKIT) ke PGK
K0.001539076
1 Musk It(MUSKIT) ke QAR
ر.ق0.001340248
1 Musk It(MUSKIT) ke RSD
дин.0.036330294

Musk It Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Musk It, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Musk It Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Musk It

Berapakah nilai Musk It (MUSKIT) hari ini?
Harga langsung MUSKIT dalam USD ialah 0.0003682 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MUSKIT ke USD?
Harga semasa MUSKIT ke USD ialah $ 0.0003682. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Musk It?
Had pasaran untuk MUSKIT ialah $ 368.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MUSKIT?
Bekalan edaran MUSKIT ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MUSKIT?
MUSKIT mencapai harga ATH sebanyak 0.3322339056053262 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MUSKIT?
MUSKIT melihat harga ATL sebanyak 0.00031016220737761 USD.
Berapakah jumlah dagangan MUSKIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MUSKITialah $ 52.92K USD.
Adakah MUSKIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
MUSKIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MUSKITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:42:59 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

