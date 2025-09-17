Lagi Mengenai MVL

1 MVL ke USD Harga Langsung:

$0.002916
0.00%1D
USD
MVL (MVL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:04:22 (UTC+8)

MVL (MVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002909
24J Rendah
$ 0.002943
24J Tinggi

$ 0.002909
$ 0.002943
$ 0.07053784
$ 0.000161802782004
+0.06%

0.00%

-0.82%

-0.82%

MVL (MVL) harga masa nyata ialah $ 0.002916. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVL didagangkan antara $ 0.002909 rendah dan $ 0.002943 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVL sepanjang masa ialah $ 0.07053784, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000161802782004.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MVL (MVL) Maklumat Pasaran

No.436

$ 79.32M
$ 8.58K
$ 87.48M
27.20B
30,000,000,000
30,000,000,000
90.67%

BSC

Had Pasaran semasa MVL ialah $ 79.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.58K. Bekalan edaran MVL ialah 27.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.48M.

MVL (MVL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MVL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000241-7.64%
60 Hari$ -0.000419-12.57%
90 Hari$ -0.000088-2.93%
Perubahan Harga MVL Hari Ini

Hari ini, MVL mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMVL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000241 (-7.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MVL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MVL mengalami perubahan sebanyak $ -0.000419 (-12.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MVL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000088 (-2.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MVL (MVL)?

Semak MVLhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MVL (MVL)

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

MVL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MVL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MVL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MVL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MVL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MVL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MVL (MVL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MVL (MVL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MVL.

Semak MVL ramalan harga sekarang!

Tokenomik MVL (MVL)

Memahami tokenomik MVL (MVL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MVL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MVL (MVL)

Mencari cara membeli MVL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MVL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MVL kepada Mata Wang Tempatan

1 MVL(MVL) ke VND
76.73454
1 MVL(MVL) ke AUD
A$0.00434484
1 MVL(MVL) ke GBP
0.00212868
1 MVL(MVL) ke EUR
0.00244944
1 MVL(MVL) ke USD
$0.002916
1 MVL(MVL) ke MYR
RM0.0122472
1 MVL(MVL) ke TRY
0.12034332
1 MVL(MVL) ke JPY
¥0.425736
1 MVL(MVL) ke ARS
ARS$4.26313368
1 MVL(MVL) ke RUB
0.2426112
1 MVL(MVL) ke INR
0.25657884
1 MVL(MVL) ke IDR
Rp47.80327104
1 MVL(MVL) ke KRW
4.02760836
1 MVL(MVL) ke PHP
0.16589124
1 MVL(MVL) ke EGP
￡E.0.14020128
1 MVL(MVL) ke BRL
R$0.0154548
1 MVL(MVL) ke CAD
C$0.00399492
1 MVL(MVL) ke BDT
0.3551688
1 MVL(MVL) ke NGN
4.35872016
1 MVL(MVL) ke COP
$11.3463018
1 MVL(MVL) ke ZAR
R.0.0505926
1 MVL(MVL) ke UAH
0.12005172
1 MVL(MVL) ke VES
Bs0.46656
1 MVL(MVL) ke CLP
$2.767284
1 MVL(MVL) ke PKR
Rs0.82767744
1 MVL(MVL) ke KZT
1.57790592
1 MVL(MVL) ke THB
฿0.09246636
1 MVL(MVL) ke TWD
NT$0.08780076
1 MVL(MVL) ke AED
د.إ0.01070172
1 MVL(MVL) ke CHF
Fr0.00227448
1 MVL(MVL) ke HKD
HK$0.02268648
1 MVL(MVL) ke AMD
֏1.1150784
1 MVL(MVL) ke MAD
.د.م0.02615652
1 MVL(MVL) ke MXN
$0.05339196
1 MVL(MVL) ke SAR
ريال0.010935
1 MVL(MVL) ke PLN
0.01043928
1 MVL(MVL) ke RON
лв0.01245132
1 MVL(MVL) ke SEK
kr0.02694384
1 MVL(MVL) ke BGN
лв0.0048114
1 MVL(MVL) ke HUF
Ft0.95886828
1 MVL(MVL) ke CZK
0.05983632
1 MVL(MVL) ke KWD
د.ك0.00088938
1 MVL(MVL) ke ILS
0.00971028
1 MVL(MVL) ke AOA
Kz2.65813812
1 MVL(MVL) ke BHD
.د.ب0.001096416
1 MVL(MVL) ke BMD
$0.002916
1 MVL(MVL) ke DKK
kr0.0183708
1 MVL(MVL) ke HNL
L0.07648668
1 MVL(MVL) ke MUR
0.131949
1 MVL(MVL) ke NAD
$0.05065092
1 MVL(MVL) ke NOK
kr0.02848932
1 MVL(MVL) ke NZD
$0.00486972
1 MVL(MVL) ke PAB
B/.0.002916
1 MVL(MVL) ke PGK
K0.01218888
1 MVL(MVL) ke QAR
ر.ق0.01061424
1 MVL(MVL) ke RSD
дин.0.2883924

MVL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MVL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MVL Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MVL

Berapakah nilai MVL (MVL) hari ini?
Harga langsung MVL dalam USD ialah 0.002916 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MVL ke USD?
Harga semasa MVL ke USD ialah $ 0.002916. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MVL?
Had pasaran untuk MVL ialah $ 79.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MVL?
Bekalan edaran MVL ialah 27.20B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MVL?
MVL mencapai harga ATH sebanyak 0.07053784 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MVL?
MVL melihat harga ATL sebanyak 0.000161802782004 USD.
Berapakah jumlah dagangan MVL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MVLialah $ 8.58K USD.
Adakah MVL akan naik lebih tinggi tahun ini?
MVL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MVLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MVL-ke-USD

Jumlah

MVL
MVL
USD
USD

1 MVL = 0.002916 USD

Berdagang MVL

MVLUSDT
$0.002916
$0.002916$0.002916
0.00%

