Tokenomik MVL (MVL)

Tokenomik MVL (MVL)

Lihat cerapan utama tentang MVL (MVL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MVL (MVL) Maklumat

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

Laman Web Rasmi:
http://mvlchain.io
Kertas putih:
https://docs.mvlchain.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

MVL (MVL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MVL (MVL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 79.95M
$ 79.95M$ 79.95M
Jumlah Bekalan:
$ 30.00B
$ 30.00B$ 30.00B
Bekalan Edaran:
$ 27.20B
$ 27.20B$ 27.20B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 88.17M
$ 88.17M$ 88.17M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0142
$ 0.0142$ 0.0142
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000161802782004
$ 0.000161802782004$ 0.000161802782004
Harga Semasa:
$ 0.002939
$ 0.002939$ 0.002939

Tokenomik MVL (MVL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MVL (MVL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MVL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MVL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MVL, terokai MVL harga langsung token!

Cara Membeli MVL

Berminat untuk menambah MVL (MVL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MVL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

MVL (MVL) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MVL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MVL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MVL? Halaman ramalan harga MVL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.