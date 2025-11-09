Mavryk Network Harga Hari Ini

Harga langsung Mavryk Network (MVRK) hari ini ialah $ 0.023, dengan 6.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MVRK kepada USD penukaran adalah $ 0.023 setiap MVRK.

Mavryk Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MVRK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MVRK didagangkan antara $ 0.0229 (rendah) dan $ 0.0245 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MVRK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -6.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.92K.

Mavryk Network (MVRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.92K$ 2.92K $ 2.92K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.00M$ 23.00M $ 23.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam MAVRYK

Had Pasaran semasa Mavryk Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.92K. Bekalan edaran MVRK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.00M.