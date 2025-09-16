Lagi Mengenai MX

Maklumat Harga MX

Laman Web Rasmi MX

Tokenomik MX

Ramalan Harga MX

Sejarah MX

MX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MX-ke-Fiat

MX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MX Token Logo

MX TokenHargae(MX)

1 MX ke USD Harga Langsung:

$2.6499
$2.6499$2.6499
-0.48%1D
USD
MX Token (MX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:54:28 (UTC+8)

MX Token (MX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.6428
$ 2.6428$ 2.6428
24J Rendah
$ 2.6952
$ 2.6952$ 2.6952
24J Tinggi

$ 2.6428
$ 2.6428$ 2.6428

$ 2.6952
$ 2.6952$ 2.6952

$ 5.85335603455073
$ 5.85335603455073$ 5.85335603455073

$ 0.0420566690384
$ 0.0420566690384$ 0.0420566690384

-0.19%

-0.48%

+0.36%

+0.36%

MX Token (MX) harga masa nyata ialah $ 2.6501. Sepanjang 24 jam yang lalu, MX didagangkan antara $ 2.6428 rendah dan $ 2.6952 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MX sepanjang masa ialah $ 5.85335603455073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0420566690384.

Dari segi prestasi jangka pendek, MX telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MX Token (MX) Maklumat Pasaran

No.149

$ 245.79M
$ 245.79M$ 245.79M

$ 7.23M
$ 7.23M$ 7.23M

$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B

92.75M
92.75M 92.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

416,185,834
416,185,834 416,185,834

9.27%

0.01%

2018-06-30 00:00:00

$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092

ETH

Had Pasaran semasa MX Token ialah $ 245.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.23M. Bekalan edaran MX ialah 92.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 416185834. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.65B.

MX Token (MX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MX Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.012781-0.48%
30 Hari$ -0.0073-0.28%
60 Hari$ +0.4481+20.34%
90 Hari$ +0.2634+11.03%
Perubahan Harga MX Token Hari Ini

Hari ini, MX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.012781 (-0.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMX Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0073 (-0.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MX Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MX mengalami perubahan sebanyak $ +0.4481 (+20.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MX Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2634 (+11.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MX Token (MX)?

Semak MX Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MX Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MX Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MX Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MX Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MX Token (MX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MX Token (MX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MX Token.

Semak MX Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik MX Token (MX)

Memahami tokenomik MX Token (MX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MX Token (MX)

Mencari cara membeli MX Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MX Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MX kepada Mata Wang Tempatan

1 MX Token(MX) ke VND
69,737.3815
1 MX Token(MX) ke AUD
A$3.97515
1 MX Token(MX) ke GBP
1.934573
1 MX Token(MX) ke EUR
2.226084
1 MX Token(MX) ke USD
$2.6501
1 MX Token(MX) ke MYR
RM11.13042
1 MX Token(MX) ke TRY
109.369627
1 MX Token(MX) ke JPY
¥386.9146
1 MX Token(MX) ke ARS
ARS$3,874.393198
1 MX Token(MX) ke RUB
219.931799
1 MX Token(MX) ke INR
233.2088
1 MX Token(MX) ke IDR
Rp43,444.255344
1 MX Token(MX) ke KRW
3,660.344621
1 MX Token(MX) ke PHP
150.52568
1 MX Token(MX) ke EGP
￡E.127.390307
1 MX Token(MX) ke BRL
R$14.04553
1 MX Token(MX) ke CAD
C$3.630637
1 MX Token(MX) ke BDT
322.78218
1 MX Token(MX) ke NGN
3,961.263476
1 MX Token(MX) ke COP
$10,351.953125
1 MX Token(MX) ke ZAR
R.45.979235
1 MX Token(MX) ke UAH
109.104617
1 MX Token(MX) ke VES
Bs424.016
1 MX Token(MX) ke CLP
$2,514.9449
1 MX Token(MX) ke PKR
Rs752.204384
1 MX Token(MX) ke KZT
1,434.022112
1 MX Token(MX) ke THB
฿83.928667
1 MX Token(MX) ke TWD
NT$79.715008
1 MX Token(MX) ke AED
د.إ9.725867
1 MX Token(MX) ke CHF
Fr2.067078
1 MX Token(MX) ke HKD
HK$20.617778
1 MX Token(MX) ke AMD
֏1,013.39824
1 MX Token(MX) ke MAD
.د.م23.771397
1 MX Token(MX) ke MXN
$48.602834
1 MX Token(MX) ke SAR
ريال9.937875
1 MX Token(MX) ke PLN
9.513859
1 MX Token(MX) ke RON
лв11.315927
1 MX Token(MX) ke SEK
kr24.460423
1 MX Token(MX) ke BGN
лв4.372665
1 MX Token(MX) ke HUF
Ft871.723894
1 MX Token(MX) ke CZK
54.406553
1 MX Token(MX) ke KWD
د.ك0.8056304
1 MX Token(MX) ke ILS
8.824833
1 MX Token(MX) ke AOA
Kz2,415.751657
1 MX Token(MX) ke BHD
.د.ب0.9990877
1 MX Token(MX) ke BMD
$2.6501
1 MX Token(MX) ke DKK
kr16.69563
1 MX Token(MX) ke HNL
L69.512123
1 MX Token(MX) ke MUR
119.917025
1 MX Token(MX) ke NAD
$46.032237
1 MX Token(MX) ke NOK
kr25.917978
1 MX Token(MX) ke NZD
$4.425667
1 MX Token(MX) ke PAB
B/.2.6501
1 MX Token(MX) ke PGK
K11.077418
1 MX Token(MX) ke QAR
ر.ق9.646364
1 MX Token(MX) ke RSD
дин.262.227395

MX Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MX Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web MX Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MX Token

Berapakah nilai MX Token (MX) hari ini?
Harga langsung MX dalam USD ialah 2.6501 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MX ke USD?
Harga semasa MX ke USD ialah $ 2.6501. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MX Token?
Had pasaran untuk MX ialah $ 245.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MX?
Bekalan edaran MX ialah 92.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MX?
MX mencapai harga ATH sebanyak 5.85335603455073 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MX?
MX melihat harga ATL sebanyak 0.0420566690384 USD.
Berapakah jumlah dagangan MX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MXialah $ 7.23M USD.
Adakah MX akan naik lebih tinggi tahun ini?
MX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:54:28 (UTC+8)

MX Token (MX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan