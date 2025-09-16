Apakah itu MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

Tokenomik MX Token (MX)

Memahami tokenomik MX Token (MX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

MX Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MX Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MX Token Berapakah nilai MX Token (MX) hari ini? Harga langsung MX dalam USD ialah 2.6501 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MX ke USD? $ 2.6501 . Lihat Harga semasa MX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MX Token? Had pasaran untuk MX ialah $ 245.79M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MX? Bekalan edaran MX ialah 92.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MX? MX mencapai harga ATH sebanyak 5.85335603455073 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MX? MX melihat harga ATL sebanyak 0.0420566690384 USD . Berapakah jumlah dagangan MX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MXialah $ 7.23M USD . Adakah MX akan naik lebih tinggi tahun ini? MX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MX Token (MX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

