MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.
MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.
- Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description
|Pre-distribution
|49%
|Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations
|Transaction Mining
|51%
|Daily incentives for users participating in transaction mining
- Pre-distribution Breakdown:
- Early Supporters: 5%
- Strategic Partners: 4%
- Team and Platform: 12%
- Foundation: 18%
- Private Sales: 9%
- Marketing & Operations: 1%
- Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for:
- Trading fee discounts
- Participation in token sales and launchpad events
- Staking and earning rewards
- Governance and voting on platform proposals
- Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives.
Locking Mechanism
- Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.
- Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Pre-distribution
|Unlocked daily in proportion to transaction mining
|Private Sale (10% of 9%)
|Pre-released before the rest of pre-distribution
|Transaction Mining
|Distributed daily as users participate
- Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).
- Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining
|Allocation
|49% pre-distribution, 51% transaction mining
|Usage
|Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation
|Incentives
|Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation
|Locking
|Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily
|Unlocking
|Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool
Implications and Analysis
- Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.
- Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.
- Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.
- Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition.
Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.
Tokenomik MX Token (MX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik MX Token (MX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MX, terokai MX harga langsung token!
